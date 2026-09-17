«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια

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Ανοδική είναι η κίνηση σήμερα (17/9) στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά έπειτα από το 2023.

Παράλληλα, αποκλιμάκωση παρατηρείται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο κρίσιμος αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά σύντομα.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει άνοδο 0,49% στις 640,18 μονάδες, με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,28% στις 25,631.56 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο βρετανικός FTSE κατά 0,56% στις 10,748.28 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,15% στις 8,152.95 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,53% στις 19,740.16 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ανεβαίνει 0,32% στις 52,137.50 μονάδες.