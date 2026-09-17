Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολλή συζήτηση έγινε τις τελευταίες ημέρες επειδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκφράζοντας προσωπική άποψη, όπως είπε, πρότεινε την μείωση του διαστήματος χορήγησης του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.

Διάφοροι βγήκαν να τον στηρίξουν, άλλοι υπερθεμάτισαν, όμως γεγονός παραμένει ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις δεν νοείται.

Πιο ξεκάθαρα από όλους μέχρι στιγμής σχολίασε το θέμα η Ντόρα Μπακογιάννη. Η βουλευτής Χανίων, πρώην υπουργός και αδελφή του Πρωθυπουργού η κυρία Μπακογιάννη, μίλησε το πρωί της Πέμπτης (17/9) στον ΑΝΤ1 και αφού χαρακτήρισε «απλοποιημένες λογικές» όσα υποστήριξαν ορισμένοι κυβερνητικοί περί εκμετάλλευσης του επιδόματος ανεργίας από εργαζόμενους στον τουρισμό, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει θέμα» μείωσης της διάρκειας του. Επιφύλασσε όμως και για τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα καρφί. «Κακώς έγινε η κουβέντα», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη και συμπλήρωσε: «Η κουβέντα έγινε επειδή ο κ. Μαρινάκης, - επειδή στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν, το έχουμε αποδείξει αυτό - ο κ. Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει πιο πολύ». Την τελευταία φορά που η Ντόρα είχε κάνει παρεμφερές σχόλιο για κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, αυτό ήταν για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα αποπέμφθηκε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης…