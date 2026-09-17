Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Οι τιμές του πετρελαίου διευρύνουν τις απώλειές τους την Πέμπτη (17/9), καθώς οι πληροφορίες για πρόσθετα φορτία σαουδαραβικού αργού που διοχετεύονται μέσω του Ομάν περιόρισαν τις ανησυχίες για την προσφορά. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, λόγω των φόβων ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επεκταθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν μείωση 2,21% στα 103,51 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) υποχωρούν 1,85% στα 100,53 δολάρια το βαρέλι.

Συγκεκριμένα, να σημειωθεί ότι το αμερικανικό αργό υποχώρησε από τα υψηλά της εβδομάδας, αφού ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ άφησε να εννοηθεί ότι ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει ταχύτερα, ενώ οι προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει τις αποστολές μέσω πρόσθετων φορτώσεων στα ανοιχτά του Ομάν περιόρισαν τις ανησυχίες για την προσφορά, δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Η Σαουδική Αραβία προσφέρει περισσότερα φορτία αργού σε ασιατικά διυλιστήρια μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο στα ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση αυτή συμβάλλει στην αντιστάθμιση μέρους των διαταραχών που προκάλεσαν οι επιθέσεις στον αγωγό East-West, ο οποίος καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν ενισχυθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε υψηλά περίπου τεσσάρων μηνών, αφού πηγές από τη ναυτιλιακή βιομηχανία ανέφεραν ότι είχαν ανασταλεί οι φορτώσεις αργού από τον σαουδαραβικό εξαγωγικό κόμβο Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι το Ριάντ είχε ακυρώσει ορισμένες παραδόσεις φορτίων σε ευρωπαίους πελάτες. Η αναστολή ακολούθησε τις επιθέσεις στον αγωγό East-West, ο οποίος τροφοδοτεί το Γιανμπού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι traders αναφέρουν ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του αγωγού θα μπορούσε να θέσει εκτός αγοράς έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανακοινώσει πότε θα μπορούσε να επαναληφθεί η λειτουργία του αγωγού, ωστόσο ο Ράιτ δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι η ροή αργού μέσω του αγωγού θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Επιμένουν οι κίνδυνοι για την προσφορά

Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου την Πέμπτη, οι ανησυχίες για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν.

Δύο αντλιοστάσια που εξυπηρετούν τον αγωγό East-West υπέστησαν ζημιές από επίθεση την περασμένη εβδομάδα και το χρονοδιάγραμμα των επισκευών παραμένει ασαφές, σύμφωνα με εκτιμήσεις τριών πηγών από τον πετρελαϊκό και τον τομέα ασφαλείας.

Σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν την Υεμένη, ενώ μαχητές των Χούθι εξαπέλυσαν drones και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη το κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν. Οι εξελίξεις σημειώθηκαν μετά την ταχεία προέλαση των Χούθι, η οποία έχει διευρύνει την επιρροή της Τεχεράνης στην περιφερειακή σύγκρουση.

Η DBS Bank της Σιγκαπούρης ανέφερε ότι το βασικό της σενάριο για το τέταρτο τρίμηνο προβλέπει αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιτρέποντας στο Brent να σταθεροποιηθεί στο εύρος των 85 έως 95 δολαρίων το βαρέλι.

«Πιέσεις» στην αγορά diesel

Ενώ οι διαταραχές στην προσφορά αργού παραμένουν η βασική ανησυχία της αγοράς, η σύσφιξη της προσφοράς diesel έχει αναδειχθεί σε έναν ακόμη παράγοντα πίεσης, καθώς οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία περιορίζουν τη διαθεσιμότητα καυσίμων.

Έτσι, τα futures του ευρωπαϊκού gasoil, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις τιμές του diesel, έκλεισαν την Τρίτη σε ιστορικό υψηλό. Σε ιστορικό υψηλό έκλεισαν επίσης τα futures του αμερικανικού ultra-low sulfur diesel.

«Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των πετρελαϊκών προϊόντων θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα από την ίδια την προσφορά αργού βραχυπρόθεσμα, ιδιαίτερα καθώς η δυναμικότητα διύλισης στη Ρωσία παραμένει επίσης περιορισμένη», δήλωσε ο Γουότερερ.

Όσον αφορά τις εξελίξεις του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επίθεση με drone από την Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο στη ρωσική πόλη Γιαροσλάβλ, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία αργότερα κατασβέστηκε, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγεφ.

Επισημαίνεται ότι η Goldman Sachs ανέφερε σε σημείωμά της ότι οι ανησυχίες για ελλείψεις diesel και η επακόλουθη άνοδος των τιμών έχουν ωθήσει τα διυλιστήρια να δίνουν προτεραιότητα στην παραγωγή diesel έναντι της βενζίνης.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο – Μικτές τάσεις στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν επίσης πτωτικές τάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης υποχωρώντας 0,81% στα 77,39 δολάρια ανά μεγαβατώρα, κινούμενα για πρώτη φορά κάτω από τα 80 δολάρια κατά την τρέχουσα εβδομάδα συνεδριάσεων.

Παράλληλα, ο χρυσός αποδυναμώνεται κατά 0,85% στα 4.349.45 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες 0,81% στα 64,38 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,10% στα 6,58 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1476 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή μείωση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3396 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8566 λίρα προς ευρώ.