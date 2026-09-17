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Κατρίνης: Η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προεκλογικό φόβητρο
Πολιτική
11:25 - 17 Σεπ 2026

Κατρίνης: Η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προεκλογικό φόβητρο

Reporter.gr Newsroom
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«Τα εθνικά θέματα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος και κανενός πρωθυπουργού και η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προεκλογικό φόβητρο», τόνισε σήμερα (17/9) ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση δύο διεθνών συμβάσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σημείωσε μάλιστα ότι ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι εμπλέκουν τα εθνικά θέματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, όταν εδώ και μήνες ο ίδιος και στελέχη της ΝΔ συνδέουν την εθνική ασφάλεια με τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, ακόμη και με το ερώτημα ποιος θα «σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις το πρωί» σε μια κρίση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής. Υπενθύμισε ότι με τη Διακήρυξη των Αθηνών που παρουσιάστηκε ως μεγάλη επιτυχία, η Τουρκία «ξεπλύθηκε» στα μάτια εταίρων και φίλων και συζητά ξανά για τα F-35, διεκδικεί ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική και προχωρά σε νέες εξοπλιστικές συμφωνίες, την ώρα που το casus belli, η «Γαλάζια Πατρίδα» και οι αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων παραμένουν.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης, όπου έγινε εκτενής λόγος για τις απειλές κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τη Ρωσία, τις επιθέσεις σε κράτη-μέλη και τις υβριδικές απειλές, χωρίς ούτε μία λέξη για την Τουρκία.

«Πού είναι η ισχυρή ελληνική φωνή στην Ευρώπη όταν μια χώρα που διατηρεί απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος-μέλος και κατέχει παράνομα έδαφος άλλου κράτους-μέλους απουσιάζει από τη συζήτηση για τις απειλές κατά της Ένωσης;», διερωτήθηκε.

Έθεσε ακόμη το ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, για το οποίο η ευρωπαϊκή καταδίκη δεν συνοδεύτηκε από πραγματικό κόστος για την Άγκυρα, καθώς και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, που καθυστερεί υπό την έμπρακτη αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Επισήμανε ότι η μόνη διπλωματία που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση είναι η «αγοραστική διπλωματία», τονίζοντας ότι οι αγορές πανάκριβων οπλικών συστημάτων δεν εξασφαλίζουν αυτομάτως πολιτική στήριξη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε, χρειάζεται δικά της σχέδια, πρωτοβουλίες, αυτόνομες δυνατότητες, τεχνογνωσία, ισχυρή αμυντική και ναυπηγική βιομηχανία και πραγματικό εθνικό έλεγχο των κρίσιμων συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε τα ερωτήματα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» καθώς η κυβέρνηση δεν απάντησε για το εθνικό έλεγχο των υποσυστημάτων που στηρίζουν αυτή την αμυντική αρχιτεκτονική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της εφαρμογής της κυβερνητικής δέσμευσης για εγχώρια συμμετοχή 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είναι ορατή.

«Η Ελλάδα χρειάζεται δικές της πρωτοβουλίες, δικές της δυνατότητες και ισχυρή φωνή στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πολιτική που μπορεί να εγγυηθεί μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ» κατέληξε.

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