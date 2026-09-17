Γλυφάδα: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Γλυφάδα, με τρεις νεκρούς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς. Το αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τσιμεντένια μάντρα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατες ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν με διασωστικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων από το διαλυμένο όχημα.

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Οι πρώτες πληροφορίες και η τραγική εξέλιξη

Αρχικά, και οι πέντε επιβαίνοντες είχαν καταγραφεί ως τραυματίες και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών, όμως, τρεις από αυτούς δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα δύο από τα θύματα ήταν ηλικίας 26 και 23 ετών, ενώ το τρίτο άτομο παραμένει μέχρι στιγμής αταυτοποίητο.

Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, αμφότεροι γεννημένοι το 2008, παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.

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