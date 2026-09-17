Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Από σήμερα, Πέμπτη (17/9), έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 οι δικαιούχοι που δεν είχαν καταθέσει αίτηση κατά την αρχική περίοδο υποβολής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η νέα προθεσμία αφορά όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στο διάστημα από 30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας για το στεγαστικό επίδομα, στη διεύθυνση stegastiko.minedu.gov.gr.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που τους έχουν χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.