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ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς
Ειδήσεις
11:41 - 17 Σεπ 2026

ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την αιχμή του Ντόναλντ Τραμπ ότι η πρόταση για την αναβάθμιση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά θα μπορούσε να αποτελέσει εχθρική κίνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει προτείνει να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ. Η πρόταση αφορά την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών.

«Όπως ξεκαθάρισε χθες η πρόεδρός μας, η προτεινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν είναι εναντίον κανενός άλλου, αλλά υπέρ της κοινής μας δύναμης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαίωμα βέτο»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Μπέντζαμιν Χαντάντ, δήλωσε νωρίτερα ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την εξουσία να ασκήσουν βέτο στις γεωπολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθεσε την πρόταση για τη σχέση με τον Καναδά μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε αντίμετρα, εφόσον θεωρήσει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία εχθρική.

«Αν το κάνουν αυτό, αν θεωρήσω ότι είναι εχθρική πράξη, θα επιβάλω πολύ σοβαρούς δασμούς ή θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη, σε πολλά πράγματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, εάν διαπιστώσει «κακή πρόθεση», οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν «πολύ υψηλούς δασμούς» στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο πιθανό.

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