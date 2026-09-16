Μερτς υπό πίεση: Ακυρώνει την ομιλία στον ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει την κρίση στη CDU

Στο Βερολίνο επιλέγει να παραμείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ακυρώνοντας το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς η πολιτική πίεση στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) έχει ενταθεί μετά τις πρόσφατες εκλογικές εξελίξεις, αναφέρει η Deutsche Welle.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η παρουσία του Μερτς στο Βερολίνο κρίθηκε αναγκαία. Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο εσωτερικό της CDU έχει ανοίξει συζήτηση για την πολιτική πορεία του καγκελαρίου.

Τη Γερμανία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα εκπροσωπήσει τελικά ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος αναμένεται να εκφωνήσει την επίσημη ομιλία της χώρας.

Η ακύρωση του ταξιδιού έρχεται στον απόηχο της σημαντικής εκλογικής επιτυχίας της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου το ακροδεξιό κόμμα επικράτησε με 43,8%, ενώ η CDU περιορίστηκε στο 17,2%, το χαμηλότερο ποσοστό της στην ιστορία της στο συγκεκριμένο κρατίδιο.

Στο επίκεντρο οι εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

Οι δύο αναμετρήσεις της Κυριακής αποτελούν νέο τεστ για τη CDU, καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντικές πιέσεις για το κόμμα.

Στο Βερολίνο, δημοσκόπηση της Infratest dimap στις 10 Σεπτεμβρίου έδινε την CDU στο 20%, τη Linke στο 21% και την AfD στο 18%, ενώ ακολουθούσαν οι Πράσινοι με 16% και το SPD με 12%.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η ίδια δημοσκόπηση κατέγραφε την AfD στο 38%, το SPD στο 33%, τη Linke στο 9%, την CDU στο 7% και τους Πράσινους στο 5%.

Τα δεδομένα αυτά έχουν ενισχύσει τη συζήτηση για την πορεία της CDU και την πολιτική θέση του Μερτς, χωρίς ωστόσο να προδικάζουν το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η απάντηση του Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει απορρίψει τα σενάρια περί παραίτησής του και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει το κυβερνητικό έργο και τη συνεργασία με το SPD. Παράλληλα, η ηγεσία της CDU συγκαλεί διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, προκειμένου να αποτιμηθούν οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και να καθοριστεί η στρατηγική του κόμματος για το επόμενο διάστημα.

Ο Μερτς καλείται, παράλληλα, να προωθήσει την κυβερνητική ατζέντα σε ένα δύσκολο οικονομικό και δημοσιονομικό περιβάλλον, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, τον περιορισμό των δημοσιονομικών πιέσεων, το δημόσιο χρέος και την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών.

Στήριξη από τους πρωθυπουργούς των κρατιδίων

Παρά την αυξανόμενη εσωκομματική συζήτηση, οι πρωθυπουργοί κρατιδίων που προέρχονται από την CDU και την CSU εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στον καγκελάριο, καλώντας παράλληλα σε ενότητα.

Με κοινή τους δήλωση απέρριψαν τη συζήτηση περί άμεσης αλλαγής ηγεσίας και υπογράμμισαν την ανάγκη να επικεντρωθεί η Χριστιανική Ένωση στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γερμανία.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες για την CDU, καθώς τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου θα προσφέρουν ένα ακόμη στοιχείο για την αποτίμηση της πολιτικής δυναμικής στο εσωτερικό της Γερμανίας και της θέσης του Μερτς στην ηγεσία του κόμματος και της κυβέρνησης.