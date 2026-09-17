Χρηστίδης: Ιδεολογική εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την υψηλή φορολογία στα καύσιμα, το κόστος μεταφοράς στη Βόρεια Ελλάδα και την ακρίβεια, άσκησε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (17/9).

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη βενζίνη. Σε κάθε λίτρο αμόλυβδης βενζίνης, τα 70 λεπτά είναι Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Χρειάζεται ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος και γι’ αυτό έχουμε προτείνει πολλές φορές την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε ο κ. Χρηστίδης μιλώντας στο Action και πρόσθεσε με έμφαση: «Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα η κυβέρνηση αυτή δεν το έχει κάνει. Είναι μια ιδεοληψία, μια εμμονή του κυρίου Μητσοτάκη να μην αποδεχθεί την πρόταση που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πολύ καιρό».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ, διερωτώμενος γιατί μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε συγκεκριμένα νησιά και προϊόντα αλλά όχι και στα καύσιμα.

«Η κυβέρνηση αυτή ισχυρίζεται ότι έχει μειώσει 90 φόρους. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και τρεις-τέσσερις έμμεσοι φόροι. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, στα λιπάσματα ή σε κάποια νησιά. Άρα, γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα; Γιατί μπορεί να λειτουργεί η μείωση του ΦΠΑ σε ένα νησί του Αιγαίου και να μην μπορεί να λειτουργήσει μια αντίστοιχη μείωση στην υπόλοιπη Ελλάδα;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα και στο αυξημένο μεταφορικό κόστος, με φόντο την πρόσφατη περιοδεία του στη Ροδόπη.

«Το πρόβλημα είναι τεραστίων διαστάσεων. Αυτή τη στιγμή το μεταφορικό κόστος για κάποιον να κατεβάσει πράγματα από τη Θράκη, από τη Δυτική Μακεδονία, από την Κεντρική Μακεδονία στην Αθήνα για να πουλήσει είναι πολλαπλάσιο. Είναι τεράστιο», σχολίασε.

Αναφέρθηκε, δε, και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα και η κατάργηση του 13ωρου για τους εργαζόμενους έχουν γίνει θετικά αποδεκτές από την κοινωνία.

«Το ΠΑΣΟΚ όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως κάνει συστηματικά και τους τελευταίους μήνες, θα ασχοληθεί με τους πολίτες και τα προβλήματά τους. Ένα χρόνο πριν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε για την αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις χηρείας. Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση είδε ότι έπρεπε να το κάνει. Και το έκανε. Λέμε για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Λέμε για τη μείωση του ΦΠΑ για συγκεκριμένες περιόδους. Είπα προηγουμένως για τον 13ο μισθό και για τη 13η σύνταξη. Πόσο ακόμα η Ελλάδα θα είναι η τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη;», διερωτήθηκε.

Σχολιάζοντας, τέλος, το δίλημμα περί «εθνικού κινδύνου» σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής, ο Παύλος Χρηστίδης σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι χώρα με σταθερό δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό και υπογράμμισε ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε με πολύ καθαρό τρόπο αυτό το άθλιο, απαράδεκτο δίλημμα, το οποίο έβαλε ο κ. Φλωρίδης, ότι εάν έρθει μια άλλη κυβέρνηση στον τόπο, θα υπάρχει εθνικός κίνδυνος και θα “μπουκάρουν” οι απέναντι. Είδα χθες τον κ. Μητσοτάκη να υιοθετεί αυτή την αντίληψη. Για να είμαστε σοβαροί, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει δυτικό προσανατολισμό, ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Υπάρχει ασφάλεια», κατέληξε.