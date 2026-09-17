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Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές
Ειδήσεις
13:04 - 17 Σεπ 2026

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Reporter.gr Newsroom
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Υπό αστυνομικό αποκλεισμό βρίσκεται από χθες (16/9) η Πολεοδομία Μυκόνου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η Εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή στην τοπική Αστυνομία να αποκλείσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα (21/9). Την ίδια ημέρα αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να προχωρήσει σε έλεγχο των αρχείων της υπηρεσίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή παραμένουν σε εκκρεμότητα εισαγγελικές παραγγελίες προς την Πολεοδομία Μυκόνου, στις οποίες, σύμφωνα με τις αναφορές, η υπηρεσία δεν είχε απαντήσει.

Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη Πολεοδομία έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο εισαγγελικών ερευνών, με φόντο τις πολεοδομικές παραβάσεις που έχουν καταγραφεί στο νησί, αλλά και τις καταγγελίες για τη συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης.

Η νέα έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στη λειτουργία της υπηρεσίας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος των αρχείων της από το κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 13:56
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