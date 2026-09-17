Δήμος Αθηναίων: AthensWay – Η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., παρουσιάζει το AthensWay, τη νέα επίσημη εφαρμογή, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας της πόλης. Το AthensWay φέρνει σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον υπηρεσίες στάθμευσης, πληροφόρησης και μετακίνησης.

Το AthensWay δεν αποτελεί απλώς τη συνέχεια του myAthensPass, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα. Με ανανεωμένο σχεδιασμό και εμπειρία χρήσης, διευρυμένες δυνατότητες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες, προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες έναν πιο άμεσο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο να οργανώνουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε: «Το AthensWay σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινή μετακίνηση στην Αθήνα. Δημιουργήσαμε ένα ενιαίο ψηφιακό εργαλείο που απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών και υποστηρίζει την κινητικότητα. Η Αθήνα γίνεται πιο έξυπνη, πιο οργανωμένη και πιο φιλική προς όλους. Παράλληλα, το AthensWay είναι μια δυναμική πλατφόρμα που θα εξελίσσεται διαρκώς, με συνεχή προσθήκη νέων υπηρεσιών και λειτουργιών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πολιτών και στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου για μια σύγχρονη και βιώσιμη πρωτεύουσα».



Ελεγχόμενη στάθμευση με περισσότερες δυνατότητες





Μέσα από το AthensWay, οι οδηγοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να αγοράζουν χρόνο ελεγχόμενης στάθμευσης με λίγα μόνο κλικ. Αφού βεβαιωθούν ότι έχουν σταθμεύσει σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης,η οποία σηματοδοτείται από χαρακτηριστική πινακίδα, ανοίγουν την εφαρμογή και:

επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης όπως τους ρωτά η pop up εικόνα της εφαρμογής.

εισάγουν την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός τους.

επιλέγουν τη διάρκεια στάθμευσης (30 έως 180 λεπτά) και βλέπουν το συνολικό κόστος πριν από την επιβεβαίωση.

φορτίζουν το ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet) μέσω κάρτας, Apple Pay ή Google Pay.

ενεργοποιούν εισιτήριο στάθμευσης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ξεχωριστή φόρτιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Επιπλέον, μπορούν:

Επιπλέον, μπορούν: να λαμβάνουν ειδοποίηση πριν από τη λήξη του χρόνου στάθμευσης.

να επεκτείνουν το χρόνο στάθμευσης εξ αποστάσεως.

να καταχωρίζουν πολλαπλές πινακίδες κυκλοφορίας και να ενεργοποιούν εισιτήρια για διαφορετικά οχήματα.

να προαγοράζουν εισιτήριο στάθμευσης για την αμέσως επόμενη ημέρα ή ώρα λειτουργίας.

να ενημερώνονται για τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του συστήματος.

να προβάλλουν το ιστορικό συναλλαγών και τις ψηφιακές αποδείξεις τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή ελέγχει αυτόματα εάν βρίσκεται σε ισχύ το ωράριο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης και ενημερώνει άμεσα τον χρήστη.

Διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο για τον δημοτικό υπόγειο χώρο στάθμευσης στην Πλατεία Κοτζιά





Για πρώτη φορά, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν μέσα από την εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, τη διαθεσιμότητα του δημοτικού υπόγειου κλειστού χώρου στάθμευσης της Πλατείας Κοτζιά, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων καθώς και το ποσοστό πληρότητας.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει καλύτερη ενημέρωση πριν από την άφιξη και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης στάθμευσης.





Αστικές συγκοινωνίες σε πραγματικό χρόνο





Το AthensWay προσφέρει, επίσης, σε πραγματικό χρόνο χρήσιμες πληροφορίες για τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη συνολική λίστα των γραμμών και των δρομολογίων, να ενημερώνονται για τους εκτιμώμενους χρόνους άφιξης, να παρακολουθούν ζωντανά τη θέση των λεωφορείων πάνω στον χάρτη, να αποθηκεύουν τα αγαπημένα τους δρομολόγια και να παρακολουθούν τις διαθέσιμες διαδρομές και στάσεις.

Χρήσιμες υπηρεσίες για την καθημερινή μετακίνηση

Το AthensWay περιλαμβάνει επίσης:

εύκολη υποβολή αναφορών για ζητήματα οδικής ασφάλειας, με απλή επιλογή της σχετικής κατηγορίας.

προβολή σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δυνατότητα πλοήγησης προς αυτά.

προβολή σημείων πώλησης εισιτηρίων στάθμευσης.

προβολή των Δημοτικών υπόγειων χώρων στάθμευσης.

γενικές συχνές ερωτήσεις (Q&A) και ειδική ενότητα «Πώς παρκάρω».

χρήσιμα τηλέφωνα

ανακοινώσεις, νέα, σύντομες δημοσκοπήσεις και ενημερωτικά μηνύματα από τον Δήμο Αθηναίων.





Αγορά χρόνου στάθμευσης και από φυσικά σημεία πώλησης





Οι οδηγοί μπορούν να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης και από συνεργαζόμενα φυσικά σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα), τα οποία φέρουν ειδική σήμανση. Με μετρητά ή κάρτα, μπορούν να ενεργοποιούν άμεσα εισιτήριο στάθμευσης ή να προαγοράζουν εισιτήριο για την αμέσως επόμενη ημέρα ή ώρα λειτουργίας του συστήματος, καθώς και να επεκτείνουν τη διάρκειά του, με την καταχώρηση της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.





Ομαλή μετάβαση από το myAthensPass





Για τους υφιστάμενους χρήστες του myAthensPass, η μετάβαση στο AthensWay θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, το προφίλ του χρήστη θα μεταφερθεί αυτόματα, το διαθέσιμο υπόλοιπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) θα παραμείνει ενεργό, ενώ θα διατηρηθεί το ιστορικό των εισιτηρίων στάθμευσης.

Ο χρήστης, χρησιμοποιεί το ίδιο email που είχε στο myAthensPass για να συνδεθεί στο AthensWay. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει πρόσβαση στο προφίλ του, στο διαθέσιμο υπόλοιπο του e-wallet και στο ιστορικό των εισιτηρίων του. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσει νέο λογαριασμό.

Κατά την πρώτη νέα φόρτιση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, θα χρειαστεί να καταχωριστούν εκ νέου τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, κατά την πρώτη είσοδο στη νέα εφαρμογή, οι χρήστες θα ενημερωθούν συνοπτικά για τις νέες δυνατότητές της και θα κληθούν να αποδεχθούν τους επικαιροποιημένους όρους χρήσης.



Η μετάβαση στη νέα εφαρμογή AthensWay θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργεί η ελεγχόμενη στάθμευση, ώστε από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, η νέα εφαρμογή να είναι διαθέσιμη στους χρήστες.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν μέσω του App Store και του Google Play.



Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί για την ελεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα





Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων εξυπηρετεί την ορθολογική διαχείριση της στάθμευσης στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της πόλης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαθεσιμότητα θέσεων για κατοίκους και επισκέπτες και συμβάλλοντας στη βιώσιμη κινητικότητα.



Το σύστημα καλύπτει 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών και λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00 και Σάββατο 09:00-16:00, ενώ δεν εφαρμόζεται χρέωση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Η διάρκεια στάθμευσης κυμαίνεται από 30 έως 180 λεπτά, με χρεώσεις ανάλογα με τον χρόνο παραμονής. Τα οχήματα με αναπηρικό σήμα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα στις θέσεις επισκεπτών, χωρίς την καταβολή τέλους, όλες τις ημέρες και ώρες. Ομοίως και τα ηλεκτρικά οχήματα με μέγιστο χρόνο στάθμευσης τα 180 λεπτά.



Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.