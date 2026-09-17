Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες ανταγωνιστικές ανακατατάξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ενώ η Toyota και η Volkswagen εξακολουθούν να ηγούνται στις παγκόσμιες πωλήσεις, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανέβει γρήγορα στην κατάταξη, καθώς αρκετές καθιερωμένες μάρκες από την Ιαπωνία και την Ευρώπη χάνουν έδαφος.

Toyota και Volkswagen διατηρούν τις κορυφαίες θέσεις

Με περισσότερες από 11 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025, η Toyota ολοκλήρωσε τη χρονιά για ακόμη μία φορά ως η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Καθ’ όλη τη δεκαετία του 2020, ο ιαπωνικός όμιλος αυτοκινήτων βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ακολουθούμενος από τη Volkswagen, η οποία πλησίασε τα 9 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι επίσης οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ιαπωνία και την Ευρώπη, αντίστοιχα.

Άλλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Η Honda υποχώρησε από την πέμπτη θέση το 2020 στην όγδοη το 2025, ενώ η Nissan έπεσε από την έβδομη στη δέκατη θέση κατά την ίδια περίοδο.

Στην Ευρώπη, η περίοδος μετά την πανδημία υπήρξε επίσης δύσκολη. Η Mercedes-Benz και η Renault κατέγραψαν αμφότερες χαμηλότερες πωλήσεις το 2025 σε σύγκριση με το 2020, ενώ η BMW υποχώρησε κατά δύο θέσεις στην κατάταξη.

Ορισμένες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες συνδυάστηκαν προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η Fiat-Chrysler, η οποία προηγουμένως συνδύαζε μια μεγάλη ιταλική και μια αμερικανική εταιρεία, συγχωνεύθηκε με τη γαλλική ανταγωνίστρια PSA Group και δημιούργησαν τη Stellantis το 2021. Η Stellantis ολοκλήρωσε το 2025 ως η πέμπτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, με 5,6 εκατομμύρια οχήματα να έχουν πουληθεί.

Η λίστα με στοιχεία της F&I Tools

Η άνοδος της BYD

Η Κίνα έχει εξελιχθεί σε νέο κέντρο για τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Σε αντίθεση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη και την Ιαπωνία, κινεζικές εταιρείες όπως η BYD και η Geely έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη από το 2020.

Αφού δεν κατάφερε να εισέλθει στην πρώτη 15άδα έως το 2023, η BYD (συντομογραφία του «Build Your Dreams») έκανε δυναμική εμφάνιση το 2024, καταγράφοντας περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, ξεπερνώντας κατά πολύ σε πωλήσεις πιο γνωστές μάρκες, όπως η Tesla, παρά την ουσιαστικά μηδενική παρουσία της στις ΗΠΑ. Παρόμοια με την BYD, η Geely έχει επεκτείνει την παρουσία της σε ολόκληρο τον κόσμο, υπερδιπλασιάζοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις της από 1,3 εκατομμύρια το 2020 σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια το 2025.

Οι «Big Three» στο εξωτερικό

Με εξαίρεση την Chrysler, οι παραδοσιακές αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύτηκαν να αυξήσουν το παγκόσμιο μερίδιό τους στην αγορά, ιδιαίτερα απέναντι σε ανταγωνιστές από το εξωτερικό που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος.

Η General Motors (GM), η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, πούλησε το 2025 μισό εκατομμύριο λιγότερα οχήματα σε σύγκριση με το 2020. Την ίδια στιγμή, η Ford αύξησε τις πωλήσεις της κατά περίπου 450.000 οχήματα κατά την ίδια περίοδο.

Συγκριτικά, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Suzuki υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις της, από σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα το 2020 σε σχεδόν 3,3 εκατομμύρια το 2025.