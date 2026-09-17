ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές
Πολιτική
11:55 - 17 Σεπ 2026

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την πρόθεσή του να προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση «Qatargate», γνωστοποιεί ο βουλευτής Ηλείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν αντιτίθεται στην παροχή της απαιτούμενης άδειας από τη Βουλή.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση και η ψηφοφορία για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το αίτημα που αφορά τον πρώην επίτροπο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε μετά από ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatargate.

Σε υπόμνημά του προς την Ολομέλεια, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που διερευνώνται και ότι ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, σε παράνομη δραστηριότητα ή σε ενέργειες υπέρ οποιουδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου.

Όπως αναφέρει, η θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Έσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο του οργανισμού Fight Impunity είχε αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος σημειώνει ότι δεν διέθετε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό, ούτε είχε συμμετοχή στη διαχείριση των οικονομικών ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το υπόμνημά του, πριν από την ανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η δραστηριότητά του υποβλήθηκε και στον προβλεπόμενο δεοντολογικό έλεγχο.

Τι υποστηρίζει για το Κατάρ

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Κατάρ, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτάθηκε ούτε εγκρίθηκε απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει, η σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προωθήθηκε το 2022 από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δικής του θητείας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι δεν είχε θεσμική αρμοδιότητα ή δυνατότητα παρέμβασης στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο βουλευτής Ηλείας αναφέρεται επίσης στην πρόσκληση που είχε λάβει το 2025 από τις βελγικές δικαστικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως υποστηρίζει, η απόφασή του να μην μεταβεί τότε στο Βέλγιο δεν συνδεόταν με πρόθεση φυγής ή αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά με τη νομική συμβουλή που είχε λάβει, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη βουλευτική του ιδιότητα.

«Έχω προγραμματίσει να προσέλθω στις βελγικές αρχές»

Ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει πλέον ότι έχει αποφασίσει να προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, προκειμένου να καταθέσει τα στοιχεία που διαθέτει και να παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο υπόμνημά του, η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί από τους νομικούς εκπροσώπους του, σε συνεννόηση με τις βελγικές αρχές.

«Η εθελοντική προσέλευσή μου δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας», υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι στόχος του είναι να αντικρούσει με στοιχεία κάθε υπόνοια που έχει διατυπωθεί εις βάρος του.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα των βελγικών αρχών προς τη Βουλή, ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει ότι δεν προβάλλει αντίρρηση στην παροχή της απαιτούμενης άδειας, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διαδικασία.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη θέση δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε υπερασπιστικό ή δικονομικό δικαίωμά του και δεν αποτελεί παραδοχή οποιασδήποτε πράξης ή κατηγορίας.

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως αναφέρει, αφορούν την υπόθεση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πλήρης διερεύνησή της θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στην άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινόπουλου
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» στην άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινόπουλου

Νίκος Παπανδρέου: Αίτημα άρσης ασυλίας για τον ευρωβουλευτή για αντιδικία με πρώην συνεργάτη του
Πολιτική

Νίκος Παπανδρέου: Αίτημα άρσης ασυλίας για τον ευρωβουλευτή για αντιδικία με πρώην συνεργάτη του

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική

Βουλή: Στις 16/9 η δεύτερη ψηφοφορία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 13:02

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολιτική
17/09/2026 - 12:49

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Οικονομία
17/09/2026 - 12:47

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Business Facts
17/09/2026 - 12:41

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Περιβάλλον
17/09/2026 - 12:38

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

Πολιτική
17/09/2026 - 12:32

Ανδρουλάκης: Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή – €1,37 δισ. το κόστος προγράμματος τον πρώτο χρόνο

Εργασιακά
17/09/2026 - 12:22

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Αναλύσεις
17/09/2026 - 12:17

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:59

Γλυφάδα: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Πολιτική
17/09/2026 - 11:55

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Αυτοδιοίκηση
17/09/2026 - 11:55

Δήμος Αθηναίων: AthensWay – Η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 11:47

Τέρμα τα γκάζια στο ΟΑΚΑ στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:41

ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 11:38

Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:37

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 11:36

Χρηματιστήριο: Απόπειρα αντίδρασης κόντρα στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:32

Εγκρίθηκε το σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «CREDIA BANK» και της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS»

Πολιτική
17/09/2026 - 11:25

Κατρίνης: Η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προεκλογικό φόβητρο

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:22

E.In.S.: «Άλμα» 67% στον τζίρο και 76% στα προ φόρων κέρδη – Προμέρισμα €0,04 ανά μετοχή

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 11:17

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια

Οικονομία
17/09/2026 - 11:16

Η εικόνα που δίνει το ΥΠΕΘΟ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 11:15

Ευρώπη Holdings: Αύξηση 12,09% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2026

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/09/2026 - 11:11

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επένδυση στο κατάστημά της στο Παγκράτι

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 11:04

Η ματιά του Μπουζνά (Euronext) στη... θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ