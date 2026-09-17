Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Την πρόθεσή του να προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση «Qatargate», γνωστοποιεί ο βουλευτής Ηλείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν αντιτίθεται στην παροχή της απαιτούμενης άδειας από τη Βουλή.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση και η ψηφοφορία για τα αιτήματα άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το αίτημα που αφορά τον πρώην επίτροπο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε μετά από ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές αναφορικά με την έρευνα για το Qatargate.

Σε υπόμνημά του προς την Ολομέλεια, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που διερευνώνται και ότι ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, σε παράνομη δραστηριότητα ή σε ενέργειες υπέρ οποιουδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου.

Όπως αναφέρει, η θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Έσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο του οργανισμού Fight Impunity είχε αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος σημειώνει ότι δεν διέθετε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό, ούτε είχε συμμετοχή στη διαχείριση των οικονομικών ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σύμφωνα με το υπόμνημά του, πριν από την ανάληψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η δραστηριότητά του υποβλήθηκε και στον προβλεπόμενο δεοντολογικό έλεγχο.

Τι υποστηρίζει για το Κατάρ

Αναφερόμενος ειδικότερα στο Κατάρ, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτάθηκε ούτε εγκρίθηκε απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει, η σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προωθήθηκε το 2022 από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της δικής του θητείας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι δεν είχε θεσμική αρμοδιότητα ή δυνατότητα παρέμβασης στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο βουλευτής Ηλείας αναφέρεται επίσης στην πρόσκληση που είχε λάβει το 2025 από τις βελγικές δικαστικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως υποστηρίζει, η απόφασή του να μην μεταβεί τότε στο Βέλγιο δεν συνδεόταν με πρόθεση φυγής ή αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά με τη νομική συμβουλή που είχε λάβει, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη βουλευτική του ιδιότητα.

«Έχω προγραμματίσει να προσέλθω στις βελγικές αρχές»

Ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει πλέον ότι έχει αποφασίσει να προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, προκειμένου να καταθέσει τα στοιχεία που διαθέτει και να παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο υπόμνημά του, η προσέλευσή του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί από τους νομικούς εκπροσώπους του, σε συνεννόηση με τις βελγικές αρχές.

«Η εθελοντική προσέλευσή μου δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας», υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι στόχος του είναι να αντικρούσει με στοιχεία κάθε υπόνοια που έχει διατυπωθεί εις βάρος του.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα των βελγικών αρχών προς τη Βουλή, ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει ότι δεν προβάλλει αντίρρηση στην παροχή της απαιτούμενης άδειας, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η δικαστική διαδικασία.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη θέση δεν συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε υπερασπιστικό ή δικονομικό δικαίωμά του και δεν αποτελεί παραδοχή οποιασδήποτε πράξης ή κατηγορίας.

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως αναφέρει, αφορούν την υπόθεση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η πλήρης διερεύνησή της θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών.