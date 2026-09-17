Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Με ιδιαίτερη επιτυχία και δυναμική παρουσία υποψήφιων εργαζομένων και εργοδοτών ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr στο Metropolitan Expo, τελώντας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η διοργάνωση συμπλήρωσε φέτος 27 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση του kariera.gr να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 205.000+ συνεντεύξεις με στελέχη της αγοράς. Διεκδικώντας πάνω από 1.300 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι υποψήφιοι ήρθαν σε άμεση επαφή με περισσότερες από 130 εταιρείες, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 48 εξειδικευμένες ομιλίες και workshops που στόχο είχαν την επαγγελματική τους ενδυνάμωση. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι επαγγελματικές πορείες δεν είναι πλέον προδιαγεγραμμένες, οι ανθρώπινες συνδέσεις και η δικτύωση αποτελούν το κλειδί για κάθε νέο ξεκίνημα.

Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία του, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ θερμά το kariera.gr για τις Ημέρες Καριέρας και τη σπουδαία προσφορά τους. Ο στόχος του kariera.gr όσο και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι κοινός. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως οι Ημέρες Καριέρας και το Rebrain Greece, συνεχίζουμε με επιμονή και αφοσίωση να στηρίζουμε ένα κρίσιμο τρίπτυχο για την αγορά εργασίας: ευχαριστημένους εργαζόμενους με καλύτερες αμοιβές, βιώσιμες επιχειρήσεις και ισχυρή προστασία της εργασίας. Έχουμε επιτύχει τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7,9% και τη δημιουργία πάνω από 580.000 νέων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα έχει ήδη αλλάξει σελίδα και προτεραιότητά μας για την επόμενη τετραετία είναι να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις».

Η Μαντώ Πατσαούρα, CEO του Kariera Group, επεσήμανε για τη φετινή διοργάνωση: «Οι φετινές Ημέρες Καριέρας απέδειξαν για ακόμη μία φορά πόση δύναμη έχει η ανθρώπινη επαφή στην αγορά εργασίας. Για δύο ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι και περισσότερες από 130 επιχειρήσεις συναντήθηκαν, συζήτησαν και ανακάλυψαν νέες δυνατότητες. Για εμάς στο kariera.gr, αυτή είναι η ουσία όσων κάνουμε: να φέρνουμε κοντά ανθρώπους και επιχειρήσεις και να δημιουργούμε συνδέσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικές ευκαιρίες. 27 χρόνια μετά την πρώτη μας διοργάνωση, η τόσο μεγάλη ανταπόκριση μας γεμίζει χαρά, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις Ημέρες Καριέρας και να δημιουργούμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για την αγορά εργασίας. Γιατί πίσω από κάθε συνάντηση μπορεί να βρίσκεται ένα επόμενο επαγγελματικό βήμα, μια νέα συνεργασία ή απλώς το “ναι” που κάποιος αναζητούσε».

Η Αλίνα Παπαγεωργίου, Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Ομίλου ΔΕΗ (Platinum Sponsor), σημείωσε: «Στις φετινές Ημέρες Καριέρας by kariera.gr, είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε από κοντά πολλούς νέους και νέες που ενδιαφέρονται να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους στον Όμιλο ΔΕΗ. Για μία ακόμη χρονιά, μοιραστήκαμε μαζί τους όλα όσα αποτυπώνουν το ταξίδι μετασχηματισμού μας, καθώς και τι σημαίνει να εργάζεσαι σε έναν κορυφαίο Powertech Όμιλο. Στη ΔΕΗ γίνεται: να μαθαίνεις, να εξελίσσεσαι, να καινοτομείς και να συμβάλλεις σε έναν μεγαλύτερο σκοπό, με αντίκτυπο για εκατομμύρια ανθρώπους. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή και ο θεσμός αυτός παραμένει ένα κομβικό σημείο συνάντησης για τους οργανισμούς και τη νέα γενιά. Ευχαριστούμε όλες και όλους που θέλησαν να εξερευνήσουμε προοπτικές καριέρας στην ομάδα μας».

Η Σοφία Κάντα, Group CHRO, Alphabet Education (Χορηγός Εκπαίδευσης), δήλωσε: «Οι Ημέρες Καριέρας Αθήνας μας έδωσαν την ευκαιρία να συναντήσουμε δεκάδες υποψηφίους, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε από κοντά τι αναζητά η νέα γενιά επαγγελματιών. Ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας. Ο κλάδος της εκπαίδευσης είναι σήμερα κλάδος ευκαιριών, με ανθεκτικότητα που λίγοι τομείς διαθέτουν και ισχυρά περιθώρια ανάπτυξης. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, οι άνθρωποι με τις σωστές δεξιότητες θα είναι πάντα αυτοί που θα οδηγήσουν αυτή την ανάπτυξη».

Platinum Sponsor: Όμιλος ΔΕΗ

Gold Sponsors: ΑΒ Βασιλόπουλος, Vodafone

Silver Sponsors: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, METRO AEBE

Χορηγός Εκπαίδευσης: Alphabet Education Group

Συμμετέχουσες Εταιρείες:

Accord Healthcare Μονοπρόσωπη Α.Ε | ADAC Service Hellas Single Member S.A. | AEGEAN | Affidea Greece | alfaomega Pharma Logistics | Alpha Bank A.E. | Alphabet Education Group | ALTEX S.A. (Funky Buddha) | ANFARM HELLAS S.A. | Archeiothiki S.A. | Asso.subsea | Bennett Βιομηχανία Φαρμάκων | BREAD FACTORY | Brink’s Hellas | Campeόn Gaming | Carglass® | Coca-Cola Τρία Έψιλον | Cooke HELLAS | Cosmos Sport | JD Sports | COSMOTE TELEKOM | CQS S.A. | Crats Fried Chicken | Deloitte Ελλάδος | DEMO A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | Dialectica | DKG Telephone Media Services | Ebury Hellas | ELPEN | ENERCON | ENIA SA | EOS Greece | Esha - Βιομηχανία Ασφαλτικών, Χημικών & Μονωτικών Προϊόντων | Estarta Greece | Eurobank | EUROCATERING – Φρεσκούλης | FAMAR | Fenchurch Faris | FLEXO - SAXIONIS SA | FLEXOPACK ΑΕΒΕ | GEROLYMATOS INTERNATIONAL AEBE | Global Payments | H&M | HLEKTRISMOS.GR | ILVIEF SA | Inchcape Hellas | INTER CARS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | Intrum | ISOMAT ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ | Jungheinrich Greece | KNAPP | KORRES | Kosmocar S.A. & Karenta S.A. | Lavipharm A.E. | L innominato Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ | LEROY MERLIN | Lidl Ελλάς | LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. | LPP | MARKS AND SPENCER | MAS S.A. ADVANCED TECHNOLOGIES FOR POWER AND ENERGY | Medochemie Hellas A.E. | METRO ΑΕΒΕ | MINDYOURSTYLE | Mitsis Group | MOTOR OIL | Nespresso Professional | Συνέργια Α.Ε. | Nestlé Ελλάς | NEWALERT | NN Hellas | OB Streem | OK ANYTIME MARKET A.E. | Olympus Marine Group Inc. | Optima Group | PeopleCert | Pepco Greece | PepsiCo | PRO SALES SUPPORT | Protergia, η ενέργεια της METLEN | Public | RCG Group | STAMATOUKOS & PARTNERS | STARBUCKS | STOP ΑΕ | TaskUs | TITAN | TP Greece | TTEC | UNISON Facility & Human Solutions | UNIVERSAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Up Hellas | Veesion - The New Era Advertising Agency | Vodafone | Volton | WinMedica Pharmaceutical | Yodeck | ZIROGIANNIS Real Estate Specialists | ΑΒ Βασιλόπουλος | ΑΒΑΞ | ΑΔΜΗΕ | Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. | Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. | Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. | ΔΕΔΔΗΕ | ΔΕΣΦΑ | Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών | ΙΑΠΩΝΙΚΗ | Κωτσόβολος | Λακιώτης ΑΕ | ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. | ΜΑΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε | Νova | Όμιλος Fourlis (Foot Locker, IKEA, INTERSPORT, Trade Logistics) | Ομίλος Saint-Gobain | Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ | Όμιλος ΔΕΗ | Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim | ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ | Όμιλος Καραμολέγκος | Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ | Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. | ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ/ Prisma Electronics SA | ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ | ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

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