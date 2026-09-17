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Η εικόνα που δίνει το ΥΠΕΘΟ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης
Οικονομία
11:16 - 17 Σεπ 2026

Η εικόνα που δίνει το ΥΠΕΘΟ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Το «Ελλάδα 2.0» έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο εφαρμογής του. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων, των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τα τελικά αιτήματα πληρωμής του Σχεδίου, η εθνική προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε όλα τα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, το ποσοστό 54% αφορά τα 204 ορόσημα και τους στόχους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα οποία η Ελλάδα έχει ήδη εισπράξει 24,6 δισ. ευρώ. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον 49 ορόσημα και στόχοι που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του 8ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και του 7ου αιτήματος πληρωμής δανείων και βρίσκονται σήμερα υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών των αιτημάτων πληρωμής, ο αριθμός των οροσήμων και στόχων που θα έχουν πιστοποιηθεί ως εκπληρωμένα θα ανέλθει σε 253.

Επίσης, στις 31 Αυγούστου 2026 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των 123 οροσήμων και στόχων που περιλαμβάνονται στα τελευταία αιτήματα πληρωμής, ύψους 6.7 δις ευρώ, τα οποία αναμένεται να υποβληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, στις σχετικές αναφορές στο δημόσιο λόγο, συχνά, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Σχεδίου, δεν επέλεξε τη μείωση του συνολικού εύρους των μεταρρυθμίσεων, των επενδύσεων, αλλά διατήρησε τους πόρους του προγράμματος αμετάβλητους.

Κατά συνέπεια, μια αποτύπωση της πορείας αξιολόγησης των οροσήμων και στόχων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως οριστική κατάταξη της υλοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν βρισκόμαστε πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τα έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», η ένταξή τους στο αναθεωρημένο Σχέδιο δεν συνιστά ούτε μεταφορά πόρων που πραγματοποιήθηκε χωρίς διαφάνεια, ούτε κάποια έκτακτη παρέμβαση. Πρόκειται για στοιχείο της αναθεώρησης που υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αφορά πραγματικές επενδύσεις των ΟΤΑ, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ύδρευσης, της ηλεκτροκίνησης και των τοπικών υποδομών.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0», δεν περιορίστηκε στις παρεμβάσεις αυτές. Περιέλαβε επίσης, νέα έργα και δράσεις, όπως 600 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές Daniel και Elias, 371 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 350 εκατ. ευρώ για το Hellas Space II, 350 εκατ. ευρώ για το AI Gigafactory, 1 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς και σημαντικές ενισχύσεις υφιστάμενων δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το υπουργείο, η συνολική αποτίμηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων πληρωμής. Το τελικό αποτέλεσμα ενός προγράμματος κρίνεται από την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του Σχεδίου, την επίτευξη των συμφωνημένων οροσήμων και στόχων, καθώς και από τους πόρους που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, τους πόρους οι οποίοι θα λειτουργήσουν συνολικά προς όφελος της κοινωνίας.

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