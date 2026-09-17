ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 106,5 μονάδες, έναντι 105,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, αρκετά όμως χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (113,9 μονάδες).

Η περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, λόγω του επίμονου πληθωρισμού, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πίεση στην οικονομία, με εκτιμήσεις από την ΕΚΤ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού στα τέλη του 2027 σε ένα περιβάλλον όμως έντονης αβεβαιότητας.

Η ελληνική οικονομία διατηρεί το ρυθμό μεγέθυνσης μέσα στο 2026, συνεχίζοντας με μικρά βήματα την πορεία σύγκλισης με την ΕΕ, η λήξη όμως του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί ερωτηματικά για τους πόρους που θα αποτελέσουν το νέο αναπτυξιακό εργαλείο.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 79,9% τον Ιούλιο (έναντι 75,9% τον Απρίλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 4,8 μήνες, έναντι 5,0 μήνες ένα τρίμηνο πριν.

Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, αύξηση 1,9% καταγράφηκε στη Μεταποίηση (για 15ο συνεχή μήνα), ενώ υποχώρηση σημείωσε ο δείκτης σε ΟρυχείαΛατομεία (-3,5%) και στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-12,5%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+5,1%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν ο κλάδος Βασικών Μετάλλων (-9,4%) και ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (-2,3%).