ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:11 - 17 Σεπ 2026

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 106,5 μονάδες, έναντι 105,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, αρκετά όμως χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (113,9 μονάδες).

Η περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, λόγω του επίμονου πληθωρισμού, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πίεση στην οικονομία, με εκτιμήσεις από την ΕΚΤ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού στα τέλη του 2027 σε ένα περιβάλλον όμως έντονης αβεβαιότητας.

Η ελληνική οικονομία διατηρεί το ρυθμό μεγέθυνσης μέσα στο 2026, συνεχίζοντας με μικρά βήματα την πορεία σύγκλισης με την ΕΕ, η λήξη όμως του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί ερωτηματικά για τους πόρους που θα αποτελέσουν το νέο αναπτυξιακό εργαλείο.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 79,9% τον Ιούλιο (έναντι 75,9% τον Απρίλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 4,8 μήνες, έναντι 5,0 μήνες ένα τρίμηνο πριν.

Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, αύξηση 1,9% καταγράφηκε στη Μεταποίηση (για 15ο συνεχή μήνα), ενώ υποχώρηση σημείωσε ο δείκτης σε ΟρυχείαΛατομεία (-3,5%) και στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-12,5%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+5,1%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν ο κλάδος Βασικών Μετάλλων (-9,4%) και ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (-2,3%).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο έτους η κατασκευαστική εμπιστοσύνη
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο έτους η κατασκευαστική εμπιστοσύνη

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα
Οικονομία

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: Η μεγάλη κρίση καυσίμων είναι εδώ
Εμπορεύματα

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: Η μεγάλη κρίση καυσίμων είναι εδώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 13:57

ΟΛΠ: Τετραπλή διάκριση για τη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης στα Compliance Awards 2026

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:51

Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:46

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 13:36

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στα €131,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

Τεχνολογία
17/09/2026 - 13:36

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που διαβάζουν τη σκέψη

Οικονομία
17/09/2026 - 13:35

ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026

Πολιτική
17/09/2026 - 13:31

Χρηστίδης: Ιδεολογική εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Εμπορεύματα
17/09/2026 - 13:26

Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Ακίνητα
17/09/2026 - 13:22

Μετατίθεται για μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 13:02

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολιτική
17/09/2026 - 12:49

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Οικονομία
17/09/2026 - 12:47

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Business Facts
17/09/2026 - 12:41

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Περιβάλλον
17/09/2026 - 12:38

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

Πολιτική
17/09/2026 - 12:32

Ανδρουλάκης: Πρωτιά του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή – €1,37 δισ. το κόστος προγράμματος τον πρώτο χρόνο

Εργασιακά
17/09/2026 - 12:22

Περισσότεροι από 7.000 επισκέπτες στις Ημέρες Καριέρας του kariera.gr

Αναλύσεις
17/09/2026 - 12:17

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Έως 30% τα περιθώρια ανόδου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος εισπράξεων κατά 8,6% σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:59

Γλυφάδα: Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δύο 18χρονοι στο νοσοκομείο

Πολιτική
17/09/2026 - 11:55

Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια για Qatargate: Θα προσέλθω οικειοθελώς στις βελγικές δικαστικές αρχές

Αυτοδιοίκηση
17/09/2026 - 11:55

Δήμος Αθηναίων: AthensWay – Η νέα ψηφιακή εμπειρία μετακίνησης στην πόλη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 11:47

Τέρμα τα γκάζια στο ΟΑΚΑ στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» στις 3 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:41

ΕΕ: Η στενότερη σχέση με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά των ΗΠΑ - Νέα προειδοποίηση Τραμπ για δασμούς

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 11:38

Qualco Foundation: Στηρίζει τον Πανερυθραϊκό και επενδύει στη νέα γενιά μέσα από τον αθλητισμό

Ειδήσεις
17/09/2026 - 11:37

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ