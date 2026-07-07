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Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες
Πολιτική
10:53 - 07 Ιουλ 2026

Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) ο Άδωνις Γεωργιάδης από την τηλεόραση του Action24, καταγγέλλοντάς τον δημόσια – όπως είπε – πως «πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.  

«Ο κ. Κοντονής, Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση για το γεγονός ότι, ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 30 Ιουνίου, μετατέθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της Μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, δε, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για την υπόθεση Novartis, λέγοντας:

«Θα μας κάνει μαθήματα εντιμότητας ο πρωθυπουργός της Novartis; Ο αρχισκευωρός, του οποίου υπουργοί καταδικάστηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο; Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrr6rvojzc1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε στο ζήτημα της αλλαγής της ημερομηνίας των εκλογών του 2019, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε προκειμένου να ψηφιστούν οι νέοι ποινικοί κώδικες.

«Πείτε μου μία φορά που ανακοινώθηκαν εκλογές και άλλαξε η ημερομηνία τους για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί ήταν τόσο επείγον να περάσει εκείνο το νομοσχέδιο, το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα», ανέφερε.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν διαθέτει αποδείξεις για τις καταγγελίες του, απάντησε πως βασίζεται στις δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης.

«Το είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης του. Του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε χρήματα για να το κάνει αυτό. Και πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ ενοίκιο. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτα αυτά και γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστειεύομαι», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrqtu81nf55?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, αναφερόμενος εκ νέου στην υπόθεση Novartis.

«Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Novartis και δεν έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη. Και τώρα θα μας παραδώσει μαθήματα εντιμότητας; Μην τολμήσεις να το ξαναπείς, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο και το ενοίκιο των 500 ευρώ. Ο βρομερότερος των βρομερών, που πήγε να μας κλείσει φυλακή, θα εμφανιστεί ως ο πιο έντιμος και θα κατηγορεί τους άλλους, ενώ ξεπουλάει τους συντρόφους του», υποστήριξε.

«Ο Κασελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ. Του έκανε μήνυση;»

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος είχε κάνει λόγο για «μαύρα χρήματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrr03b1wxmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ. Του έκανε μήνυση; Όχι. Εμένα όταν ο Σαλμάς αμφισβήτησε την ηθική μου υπόσταση, του έκανα μήνυση. Όταν κάποιος αμφισβητεί την τιμή και την αξιοπρέπειά σου, έτσι αντιδρούν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrs27uc9ocx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 11:17
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