Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»

Όπως σημειώνει, «η υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου για την άρση των κυρώσεων και την αναβίωση του προγράμματος αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 -σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη συμφωνία για πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη KAAN- αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη που απειλεί να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή».
Και προσθέτει: «Με την τοποθέτησή της η Αμερικανική Διοίκηση εμφανίζεται να αδιαφορεί για τη συστηματική τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος μίας σύμμαχης χώρας, όπως η Ελλάδα, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή τμήματος της Κύπρου».
«Είναι απολύτως αναγκαίο η Ελληνική Κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες» της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ ιδίως δε στο επίπεδο του Κογκρέσου, όπου εξακολουθεί να ανήκει η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα», υπογραμμίζει ο κ. Μάντζος.