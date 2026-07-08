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Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»
Πολιτική
18:42 - 08 Ιουλ 2026

Μάντζος για F-35 και Τουρκία: H κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες»

Reporter.gr Newsroom
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«Η διαφαινόμενη προσέγγιση του Προέδρου ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο, Τ. Ερντογάν όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, προκαλεί εύλογη και έντονη ανησυχία για τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, αναφορικά με τη διαφαινόμενη προσέγγιση Τραμπ – Ερντογάν.

Όπως σημειώνει, «η υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου για την άρση των κυρώσεων και την αναβίωση του προγράμματος αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 -σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη συμφωνία για πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη KAAN- αποτελεί ανησυχητική εξέλιξη που απειλεί να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή».

Και προσθέτει: «Με την τοποθέτησή της η Αμερικανική Διοίκηση εμφανίζεται να αδιαφορεί για τη συστηματική τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος μίας σύμμαχης χώρας, όπως η Ελλάδα, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή τμήματος της Κύπρου».

«Είναι απολύτως αναγκαίο η Ελληνική Κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες» της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ ιδίως δε στο επίπεδο του Κογκρέσου, όπου εξακολουθεί να ανήκει η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα», υπογραμμίζει ο κ. Μάντζος.

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