Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35

Ιδιαίτερες αναφορές στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη (8/7) στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Την ώρα που δήλωνε απογοητευμένος από πολλούς ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Ισπανία, η Βρετανία, αλλά και η Ιταλία, ο Τραμπ μίλησε με θερμά λόγια για τον Ερντογάν.

Παράλληλα, επανέφερε μόνος του στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα των F-35, αν και είναι νομικά δύσκολο να εγκρίνει η Γερουσία των ΗΠΑ την πώλησή τους στην Τουρκία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, που θέλει να αγοράσει F-35 και αυτό δεν τον αφήνει αδιάφορο.

Και συνέχισε, μιλώντας για τις... συμπάθειές του, στις οποίες συμπεριέλαβε τον Ερντογάν: «Μου αρέσει ο Ρούτε, μου αρέσουν άλλοι άνθρωποι. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν, μου αρέσει ο Μπίμπι, πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες, η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη και θέλει να αποκτήσει F-35. Η Κίνα μας αντιμετωπίζει καλά, παρότι το 50% του πετρελαίου της περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σι».

Σχολιάζοντας τέλος τη διαμάχη Ισραήλ - Τουρκίας είπε: «Η Τουρκία διαθέτει έναν πολύ νέο και ισχυρό στρατό. Το είπα αυτό στον Νετανιάχου. Αν δεν ήμουν εγώ, ίσως (η Τουρκία) να είχε εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν από την άλλη πλευρά. Είπα στον Νετανιάχου ότι η Τουρκία παρέμεινε ουδέτερη επειδή είμαι εγώ εδώ».