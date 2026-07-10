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ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό
Πολιτική
12:12 - 10 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ ζητά ενδελεχή διερεύνηση του αιματηρού περιστατικού στο Άργος, όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν στο κεφάλι έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το αιματηρό περιστατικό στο Άργος, που οδήγησε στον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου επειδή δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου, προκαλεί βαθειά θλίψη και εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας των σωμάτων ασφαλείας.

Και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπληρώνει:

Για ακόμη μία φορά, γινόμαστε μάρτυρες μιας καταδίωξης που μετατρέπεται σε «φαρουέστ», με 13 κάλυκες να πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή και έναν νεαρό άνθρωπο να δίνει μάχη για τη ζωή του στην Εντατική με τραύματα στο κεφάλι. Οι δικαιολογίες περί «εξοστρακισμού» και «πυροβολισμών στον αέρα» δεν μπορούν να κρύψουν την τραγική πραγματικότητα, ούτε να προκαταλάβουν τις βαλλιστικές έρευνες και το έργο της Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη. Εδώ και χρόνια, πίσω από το κούφιο δόγμα «νόμος και τάξη», κρύβει την πλήρη αποτυχία της να εκπαιδεύσει σωστά και να ελέγξει τα σώματα ασφαλείας. Η αστυνομική αυθαιρεσία και η υπέρμετρη χρήση βίας δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά• τείνουν να γίνουν μια επικίνδυνη κανονικότητα που υπονομεύει το κράτος δικαίου και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ξεκαθαρίζει: Η συμμόρφωση στους νόμους είναι αυτονόητη για κάθε πολίτη. Όμως, η απάντηση της Πολιτείας στην παραβατικότητα δεν μπορεί να είναι η αυτοδικία, ούτε η μετατροπή των αστυνομικών σε δικαστές και εκτελεστές του δρόμου. Η ανθρώπινη ζωή είναι η υπέρτατη αξία και κανένα σήμα ελέγχου που αγνοήθηκε δεν δικαιολογεί σφαίρες στο κεφάλι.

Απαιτούμε την άμεση, πλήρη και σε βάθος διαλεύκανση της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές, χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης.

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