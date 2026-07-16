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Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική
13:13 - 16 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε πολιτικά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις αρχειοθετήσεις υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για τον τρόπο δράσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτυπώνει, όπως ανέφερε, την πραγματική διάσταση της υπόθεσης και αποδεικνύει ότι αρκετά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης δεν είχαν ευθύνη για τις καταγγελίες που τους αποδόθηκαν.

«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Διασύρθηκαν πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική πίεση που δέχθηκαν υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι αρκετά στελέχη βρέθηκαν στο στόχαστρο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Όπως ανέφερε, συνολικά 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν συνδεθεί πολιτικά με την υπόθεση, ενώ πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, οι υποθέσεις των εννέα έχουν αρχειοθετηθεί και τέσσερα ακόμη στελέχη θα εξεταστούν για πλημμεληματικές πράξεις.

«Οι εννέα αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι είχε ζητήσει τις παραιτήσεις τριών υπουργών, επικαλούμενος λόγους πολιτικής ευθιξίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται, όπως είπε, για πρόσωπα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με βαριές πολιτικές κατηγορίες πριν υπάρξει δικαστική κρίση.

«Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;», ανέφερε.

Κατηγορίες κατά της αντιπολίτευσης για μη σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι αξιοποίησαν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς, όπως υποστήριξε, να σεβαστούν το τεκμήριο της αθωότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής στοχοποίησης προσώπων πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αιχμές και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας ότι η υπόθεση έλαβε διαστάσεις που, κατά την άποψή του, ξεπέρασαν το καθαρά δικαστικό επίπεδο.

«Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό», δήλωσε.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να επικαλείται τις τελευταίες εξελίξεις ως δικαίωση της θέσης της και την αντιπολίτευση να επιμένει ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

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