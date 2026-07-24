Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές αγορές στη συνεδρίαση της Παρασκευής 24/7, αν και το επενδυτικό κλίμα παραμένει συγκρατημένο, εν αναμονή των εταιρικών αποτελεσμάτων και της διαφαινόμενης αποκλιμάκωσης του πετρελαίου από τα χθεσινά υψηλά.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 0,32% στις 641,32 μονάδες, με τις επιμέρους αγορές και τους κλάδους να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Όσον αγορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

Ο FTSE 100 του Λονδίνου κινείται με άνοδο 0,24% στις 10.665,43 μονάδες

Ο CAC 40 στο Παρίσι καταγράφει οριακή άνοδο 0,01% στις 8.299,36 μονάδες

Ο DAX της Φρανκφούρτης ενισχύεται κατά 0,72% στις 24.887,86 μονάδες

Ο Ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται ανοδικά κατά 0,71% στις 19.401,52 μονάδες

Ο Ιταλικός ΜΙΒ εμφανίζεται ανοδικός 0,37% στις 51.508,00 μονάδες.

Σε κλαδικό επίπεδο, οι τηλεπικοινωνίες σημείωναν τις μεγαλύτερες απώλειες, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,2%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος υπεραπέδιδε, καταγράφοντας άνοδο επίσης 1,2%.

Volkswagen: Φρένο στα κέρδη β' τριμήνου - Πτώση 32%

Νέα μείωση των κερδών της κατέγραψε η Volkswagen κατά το β' τρίμηνο του έτους. Ως συνέπεια των δασμών και των γεωπολιτικών εντάσεων περιέγραψε τα αποτελέσματα η ηγεσία του ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο, τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά τους φόρους μειώθηκαν κατά 32,9% στα 1,54 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο β' τρίμηνο του 2025 τα κέρδη της VW ήταν 2,29 δισεκατομμύρια, ήδη κατά 36% λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Οι παραδόσεις οχημάτων για ολόκληρο τον όμιλο μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% στα 2,08 εκατομμύρια οχήματα, ενώ ειδικά στην κινεζική αγορά οι πωλήσεις περιορίστηκαν κατά περισσότερο από ένα τρίτο, στα 424.300 αυτοκίνητα.

Βρετανία: Απροσδόκητη αύξηση των λιανικών πωλήσεων τον Ιούνιο

Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία αυξήθηκε απροσδόκητα κατά 1,0% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν κατά κύριο λόγο ότι ο όγκος των πωλήσεων θα μειωνόταν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.

Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, ο όγκος των πωλήσεων ήταν αυξημένος κατά 4,2%, έναντι των προσδοκιών των οικονομολόγων για άνοδο 2,3%.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις από μεγάλες βρετανικές εταιρείες λιανικής έχουν παρουσιάσει μια μικτή εικόνα σχετικά με τη ζήτηση των καταναλωτών.

Ο όμιλος σούπερ μάρκετ Sainsbury’s δήλωσε ότι η εμπορική δραστηριότητα κατά το γ' τρίμηνο είχε βελτιωθεί, ενισχυμένη από το κύμα καύσωνα, ενώ η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών Currys ανέφερε "πολύ ισχυρή" εμπορική επίδοση, με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου να ενισχύει τη ζήτηση για τηλεοράσεις και τον ζεστό καιρό να προκαλεί αύξηση της ζήτησης για ανεμιστήρες και προϊόντα κλιματισμού.

Ωστόσο, η Frasers, ιδιοκτήτρια της Sports Direct, προειδοποίησε ότι εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις δύσκολες συνθήκες εμπορίου, τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη και τα υψηλά επίπεδα πλεονάζοντος αποθέματος σε ολόκληρο τον κλάδο.

Διόρθωση για τις τιμές του πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Μαΐου, καταγράφοντας άνοδο περίπου 7% την Πέμπτη. Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά περίπου 6%, μετά τις πληροφορίες ότι δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αν και η τρέχουσα τοποθέτηση των επενδυτών δεν εγγυάται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν να αυξάνονται, δείχνει ότι η αγορά εισήλθε στην τελευταία κλιμάκωση της έντασης χωρίς να είναι προετοιμασμένη για μια ανοδική έκπληξη», σχολίασε ο Adam Turnquist, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της LPL Financial.

Όπως πρόσθεσε, «όταν το επενδυτικό κλίμα και οι τοποθετήσεις είναι εξαιρετικά απαισιόδοξες, ακόμη και μια μικρή επιδείνωση των προσδοκιών για την προσφορά μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλη άνοδο στις τιμές».

Αυτή την ώρα παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης με το Brent να κινείται πτωτικά κατά 2,18% στα 98,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό WTi χάνει 1,95% στα 90,36 δολάρια το βαρέλι.