Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε σήμερα (24/7) μεταξύ άλλων σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά και με αφορμή τη νέα δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., «Κόμβος», για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι:

«Αποφασίσαμε να βοηθήσουμε, να ανακουφίσουμε και να βελτιώσουμε συνολικά την ζωή των ανθρώπων. Έτσι, δημιουργήσαμε μια υπηρεσία, ένα κέντρο κυκλοφορίας μέσα στο οποίο υπάρχει λήψη εικόνας από δεκάδες κάμερες και drones και ταυτόχρονα υπάρχουν- από 24 περίπου πηγές- δεδομένα τα οποία μπαίνουν σε ένα ψηφιακό «καλάθι» και το οποίο έχοντας επίγνωση που είναι το πρόβλημα και ταυτόχρονα μέσα από την τεχνολογία που βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις θα κατευθύνει την κίνηση μέσω των τροχονόμων. 150 τροχονόμοι εκ των οποίων οι μισοί θα είναι σταθεροί στις θέσεις τους και οι υπόλοιποι θα είναι με μηχανές και θα κινούνται καθ’όλο το οκτάωρο της βάρδιας τους σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου έτσι ώστε να κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που το Κέντρο Ελέγχου θα αποφασίζει σε άμεσο χρόνο», ανέφερε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι:



«Το σύστημα αυτό, Traffic Commander, θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι. Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα γίνει τον Σεπτέμβριο».

Στο ίδιο φόντο ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι:

«Έχουμε προμηθευτεί 10 σύγχρονα drones τα οποία θα πετάνε πάνω στο Λεκανοπέδιο και τα οποία θα οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζονται οι παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολύ σύγχρονα μηχανήματα, με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα έτσι ώστε να μπορούν και τις μέρες που θα έχουν κακές καιρικές συνθήκες να πετούν. Στο τέλος κάθε μήνα θα υπάρχει ένα report το οποίο θα αντλεί εμπειρίες, συμπεράσματα και για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία, έτσι ώστε να βελτιώνεται περαιτέρω το σύστημα».



Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις αναφορικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε:

«Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2025 δεν άναψε ούτε ένα σπίρτο δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε, δεν υπήρχε κανένα γκαζάκι, καμία μολότοφ, καμία κατάληψη. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις εκτός και εντός του πανεπιστημίου, θέλω να πω ότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Το 2025 υπήρξε μια μολότοφ στο σπίτι του κ.Σιμόπουλου και στη συνέχεια υπήρξε το πρόσφατο γεγονός με την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Οι άνθρωποι αυτοί δε είναι καινούργιοι, είναι παλιοί. Από αυτούς ορισμένοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν, είναι υπότροποι δηλαδή που σημαίνει ότι η ποινική τους μεταχείριση τώρα είναι πολύ διαφορετική», επεσήμανε ο υπουργός και συμπλήρωσε αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης ότι:

«Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα απονομής της Δικαιοσύνης με την έννοια της καθυστέρησης. Για παράδειγμα στη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη είδαμε περίπου 100 άτομα να εκτοξεύουν μολότοφ και να ανάβουν φωτιές, όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή έχουν κατηγορηθεί από τον Εισαγγελέα με βάση μια δικογραφία που έχει υποβάλλει η Αστυνομία, ακόμα δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτή τη δικογραφία και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να δρουν έξω».

Κλείνοντας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Όπως τόνισε:

«Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και ενοχοποιούμε τους πάντες και οριζοντίως γιατί στη δημοκρατία τα φαινόμενα της γενίκευσης και οριζόντια ευνοούν άλλους και όχι εμάς που πιστεύουμε στη Δημοκρατία. Υπάρχουν τα θέματα των επιστροφών των παράνομων μεταναστών για τα οποία γίνεται μεγάλη προσπάθεια δυστυχώς όμως οι χώρες προέλευσης μην φανταστείτε ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους και λένε «φέρτε τους πίσω», κάθε άλλο άρα υπάρχουν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό το θέμα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.