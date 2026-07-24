ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του
Πολιτική
11:23 - 24 Ιουλ 2026

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τοποθετήθηκε σήμερα (24/7) μεταξύ άλλων σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα.        

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά και με αφορμή τη νέα δύναμη της ΕΛ.ΑΣ., «Κόμβος», για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι:

«Αποφασίσαμε να βοηθήσουμε, να ανακουφίσουμε και να βελτιώσουμε συνολικά την ζωή των ανθρώπων. Έτσι, δημιουργήσαμε μια υπηρεσία, ένα κέντρο κυκλοφορίας μέσα στο οποίο υπάρχει λήψη εικόνας από δεκάδες κάμερες και drones και ταυτόχρονα υπάρχουν- από 24 περίπου πηγές- δεδομένα τα οποία μπαίνουν σε ένα ψηφιακό «καλάθι» και το οποίο έχοντας επίγνωση που είναι το πρόβλημα και ταυτόχρονα μέσα από την τεχνολογία που βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις θα κατευθύνει την κίνηση μέσω των τροχονόμων. 150 τροχονόμοι εκ των οποίων οι μισοί θα είναι σταθεροί στις θέσεις τους και οι υπόλοιποι θα είναι με μηχανές και θα κινούνται καθ’όλο το οκτάωρο της βάρδιας τους σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου έτσι ώστε να κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που το Κέντρο Ελέγχου θα αποφασίζει σε άμεσο χρόνο», ανέφερε ο υπουργός και συμπλήρωσε ότι:

«Το σύστημα αυτό, Traffic Commander, θα οδηγεί τους οδηγούς σε δρόμους οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία και να αποσυμφορούνται οι κεντρικές λεωφόροι. Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% και θα αυξηθεί η ταχύτητα των οχημάτων. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος θα γίνει τον Σεπτέμβριο».

Στο ίδιο φόντο ο κ. Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι:

«Έχουμε προμηθευτεί 10 σύγχρονα drones τα οποία θα πετάνε πάνω στο Λεκανοπέδιο και τα οποία θα οδηγούνται στα σημεία εκείνα που θα χρειάζονται οι παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολύ σύγχρονα μηχανήματα, με εξαιρετική εικόνα, αδιάβροχα έτσι ώστε να μπορούν και τις μέρες που θα έχουν κακές καιρικές συνθήκες να πετούν. Στο τέλος κάθε μήνα θα υπάρχει ένα report το οποίο θα αντλεί εμπειρίες, συμπεράσματα και για τα θετικά και τα αρνητικά σημεία, έτσι ώστε να βελτιώνεται περαιτέρω το σύστημα».

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις αναφορικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε:

«Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2025 δεν άναψε ούτε ένα σπίρτο δηλαδή δεν υπήρχε τίποτε, δεν υπήρχε κανένα γκαζάκι, καμία μολότοφ, καμία κατάληψη. Έχουν αδειάσει όλες οι καταλήψεις εκτός και εντός του πανεπιστημίου, θέλω να πω ότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Το 2025 υπήρξε μια μολότοφ στο σπίτι του κ.Σιμόπουλου και στη συνέχεια υπήρξε το πρόσφατο γεγονός με την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Οι άνθρωποι αυτοί δε είναι καινούργιοι, είναι παλιοί. Από αυτούς ορισμένοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν, είναι υπότροποι δηλαδή που σημαίνει ότι η ποινική τους μεταχείριση τώρα είναι πολύ διαφορετική», επεσήμανε ο υπουργός και συμπλήρωσε αναφορικά με την απονομή της δικαιοσύνης ότι:

«Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα απονομής της Δικαιοσύνης με την έννοια της καθυστέρησης. Για παράδειγμα στη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη είδαμε περίπου 100 άτομα να εκτοξεύουν μολότοφ και να ανάβουν φωτιές, όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή έχουν κατηγορηθεί από τον Εισαγγελέα με βάση μια δικογραφία που έχει υποβάλλει η Αστυνομία, ακόμα δεν έχει ασχοληθεί κανείς με αυτή τη δικογραφία και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να δρουν έξω».

Κλείνοντας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Όπως τόνισε:

«Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και ενοχοποιούμε τους πάντες και οριζοντίως γιατί στη δημοκρατία τα φαινόμενα της γενίκευσης και οριζόντια ευνοούν άλλους και όχι εμάς που πιστεύουμε στη Δημοκρατία. Υπάρχουν τα θέματα των επιστροφών των παράνομων μεταναστών για τα οποία γίνεται μεγάλη προσπάθεια δυστυχώς όμως οι χώρες προέλευσης μην φανταστείτε ότι ανοίγουν την αγκαλιά τους και λένε «φέρτε τους πίσω», κάθε άλλο άρα υπάρχουν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό το θέμα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen
Χρηματιστήρια

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»
Magazino

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD
Ειδήσεις

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος
Ειδήσεις

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα (20/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών
Ειδήσεις

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς η αβεβαιότητα μπλόκαρε επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 11:30

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Οικονομία
24/07/2026 - 11:28

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/07/2026 - 11:23

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:19

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 11:03

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Magazino
24/07/2026 - 10:58

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:54

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
24/07/2026 - 10:38

Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης: Τσίπουρο και διεθνής επέκταση, οι πυλώνες ανάπτυξης

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:37

Εμπορικός πόλεμος από τον Τραμπ: Οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί φέρνουν διεθνές κύμα αντιδράσεων

Οικονομία
24/07/2026 - 10:18

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Ιουλίου 2026: Στις 31/7 οι πληρωμές

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:18

ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 10:15

ΠΑΣΟΚ: Οι 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/07/2026 - 10:07

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Πολιτική
24/07/2026 - 10:06

Χρηστίδης: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το νόμο Πιερρακάκη και ακόμα περιμένουμε το Yale και την Σορβόνη

Αναλύσεις
24/07/2026 - 09:59

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 09:57

Ε65: Ο νέος αναπτυξιακός διάδρομος που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών και της οικονομίας

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 09:51

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών

Πολιτική
24/07/2026 - 09:48

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά

Πολιτική
24/07/2026 - 09:31

Καρυστιανού: «Αστεία τα περί ρωσικής χρηματοδότησης» – Τι ανέφερε για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 09:24

Άντεξαν οι 2.430 μονάδες παρά το σοκ του STOXX – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ορίζουν την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
24/07/2026 - 09:16

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Ειδήσεις
24/07/2026 - 09:06

Πυρκαγιές: Η Ισπανία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η Γαλλία ζητά βοήθεια από την ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ