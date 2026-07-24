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«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών
Ειδήσεις
11:19 - 24 Ιουλ 2026

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που αυξάνει από δύο σε τρία έτη τη θητεία των διοικήσεων δικαστηρίων και εισαγγελιών, ενώ παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 τη θητεία των επικεφαλής της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η ρύθμιση κατατέθηκε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις δικαστικές ενώσεις και εκτιμά ότι πλήττει τον θεσμό του αυτοδιοίκητου της Δικαιοσύνης, που αποτελεί βασική εγγύηση της ανεξαρτησίας της.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι αντίστοιχη διάταξη είχε τροποποιηθεί το 2024 έπειτα από παρέμβασή της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεξετάσει τη νέα ρύθμιση, διασφαλίζοντας την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής των διοικήσεων.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος έχει ως εξής:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τη ρύθμιση του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 - Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις - Λοιπές διατάξεις".

Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνεται από δύο σε τρία έτη η διάρκεια της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ενώ παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027 η θητεία των Διευθυνόντων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Η ρύθμιση αυτή εισάγεται χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τις δικαστικές ενώσεις, παρότι αφορά τον πυρήνα της οργάνωσης της Δικαιοσύνης. Μεταβατικές ρυθμίσεις τέτοιου περιεχομένου αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του αυτοδιοίκητου, ενός θεσμού που διασφαλίζει τη συμμετοχή των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στη διαμόρφωση της διοίκησης των υπηρεσιών τους και ενισχύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Η συζήτηση αυτή δεν είναι καινούργια. Με το αρχικό άρθρο 51 του ν. 5108/2024 είχε προβλεφθεί η παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τόσο της θητείας των τριμελών συμβουλίων διοίκησης των πολιτικών δικαστηρίων όσο και της θητείας των Διευθυνόντων των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ύστερα από την έγκαιρη και τεκμηριωμένη παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, η διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 5130/2024, με αποτέλεσμα η παράταση να περιοριστεί αποκλειστικά στις θητείες των τριμελών συμβουλίων διοίκησης των πολιτικών δικαστηρίων.

Η επαναφορά σήμερα αντίστοιχης ρύθμισης για τις Εισαγγελίες αγνοεί τη θεσμική συζήτηση που έχει ήδη προηγηθεί και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θεωρεί ότι ζητήματα με τόσο σημαντικές θεσμικές προεκτάσεις οφείλουν να αποτελούν αντικείμενο ουσιαστικής διαβούλευσης και καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επανεξετάσει την προτεινόμενη ρύθμιση, διασφαλίζοντας τον θεσμό του αυτοδιοίκητου και την έγκαιρη διεξαγωγή των προβλεπόμενων διαδικασιών επιλογής των διοικήσεων».

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