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Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών
Πολιτική
14:35 - 24 Ιουλ 2026

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω ανάρτησής του σήμερα (24/7), με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα μας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την ποιότητα του πολιτεύματος, κάνοντας χαρακτηριστικά λόγο για «ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».  

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού βρέθηκε η υπονόμευση των θεσμών, η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, αλλά και τα εθνικά θέματα, ιδίως τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανάρτηση του κ. Σαμαρά

«Σαν σήμερα πριν 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, δικαίωσαν απόλυτα αυτήν την επιλογή του ελληνικού λαού.
Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά.

Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή.
Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη.
Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με
απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική.

Στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας -με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας», η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός δοκιμάζεται από την Κύπρο μας, που παραμένει η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με εδάφη υπό κατοχή, μέχρι και τη Συρία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός είναι υπό διωγμό. Δυστυχώς, μετά την Αγιά Σοφιά αρνητικές είναι οι εξελίξεις και στη Μονή Σινά.

Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε «δεδομένη».
Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά. Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της.
Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών».

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