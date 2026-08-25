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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 4,8% στις τιμές υλικών κατασκευής κατοικιών τον Ιούλιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:41 - 25 Αυγ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 4,8% στις τιμές υλικών κατασκευής κατοικιών τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 4,8%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

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Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 4,8%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,6%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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