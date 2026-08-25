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Ζαχαράκη: 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου
Πολιτική
14:48 - 25 Αυγ 2026

Ζαχαράκη: 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε σήμερα (25/8) την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε οι νεοδιόριστοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές να έχουν τοποθετηθεί και αναλάβει υπηρεσία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ειδικότερα, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση προσλήψεων 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ επισήμανε πως οι φετινοί μόνιμοι διορισμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο.

Η υπουργός τόνισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται ακόμη και λίγες ημέρες νωρίτερα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στόχος είναι να υπάρξει βελτίωση τόσο των διαδικασιών όσο και των συνθηκών στέγασης των εκπαιδευτικών.

Όπως ανέφερε, η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων δεν αποτελεί ζήτημα απλών εξαγγελιών, αλλά προϋποθέτει σημαντική και έγκαιρη διοικητική προετοιμασία. Η διαδικασία, όπως εξήγησε, ξεκινά ήδη από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, προκειμένου να είναι εφικτό να προχωρήσουν έγκαιρα οι προσλήψεις με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνεργασίες του υπουργείου Παιδείας με άλλα υπουργεία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης και τον Δήμο Ιθάκης, όπου αναζητούνται τρόποι για τη διευκόλυνση της στέγασης των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ειδικά σε ό,τι αφορά το μέτρο της επιστροφής ενοικίων, το οποίο εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από το υψηλό κόστος στέγασης.

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