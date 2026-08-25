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Κικίλιας: Προασπίζουμε, στηρίζουμε και ενισχύουμε τα νησιά μας, τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα
Πολιτική
13:01 - 25 Αυγ 2026

Κικίλιας: Προασπίζουμε, στηρίζουμε και ενισχύουμε τα νησιά μας, τον τουρισμό και την ακτοπλοΐα

Reporter.gr Newsroom
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Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα (25/8) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για να υποδεχθεί ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς αυτές τις ημέρες κορυφώνεται η επιστροφή από τα νησιά στα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

«Αυτές τις ημέρες κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά μας. Να εξηγήσω ότι τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοΐα, οι υπηρεσίες, δίνουν σημαντικά έσοδα και αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας μας. Άρα, όλο αυτό το οικοσύστημα το προασπίζουμε, το στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το ενισχύσουμε, γιατί αυτό επιστρέφει χρήματα στην ελληνική οικογένεια, στους επαγγελματίες, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, στον τουρισμό και κατ’ επέκταση, στην οικονομία και στο κράτος», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Παράλληλα, ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να ακούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να επιδεικνύουν υπομονή και καλή διάθεση, καθώς και να βρίσκονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου, όπως είπε, να γίνεται με τον σωστό τρόπο η επιβίβαση στα πλοία. Όπως επισήμανε: «Όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος είναι στο πεδίο, καθότι η κίνηση είναι πολύ μεγάλη. Εδώ, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως, όμως, και να εφαρμόζει τον νόμο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τον επαγγελματικό και πατριωτικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν όλο το καλοκαίρι. «Να θυμίσω ότι, εκτός από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοΐα, ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε πολλές εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το Λιμενικό – Ελληνική Ακτοφυλακή. Η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε, έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα, όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς στο καθήκον μας και στη δουλειά μας», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιβάτες και οδηγούς Ι.Χ. και φορτηγών οχημάτων.

Τον κ. Κικίλια συνόδευσαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Β΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Ευστράτιος Δρακούλης, ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, Υποναύαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

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