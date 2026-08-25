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Reuters/Ipsos: «Κατρακυλά» στο 31% η υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις
13:21 - 25 Αυγ 2026

Reuters/Ipsos: «Κατρακυλά» στο 31% η υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών στον πόλεμο με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η δημόσια στήριξη στις ΗΠΑ για τον πόλεμο με το Ιράν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δημοτικότητας του προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (24/8).

Πιο αναλυτικά, η τετραήμερη δημοσκόπηση έδειξε ότι μόλις το 31% των Αμερικανών τάσσεται υπέρ της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έναντι 37% σε αντίστοιχη δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί και πάλι από Reuters/Ipsos το Μάρτιο και 34% στις αρχές του μήνα.

Όπως τονίζεται, η νέα αυτή υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση της στήριξης μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Περίπου 69% των Ρεπουμπλικανών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση υποστηρίζουν τον πόλεμο, έναντι 77% το Μάρτιο.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι η πολεμική σύγκρουση έχει επιβαρύνει τη δημόσια εικόνα του Τραμπ φέτος και, για δεύτερη συνεχόμενη δημοσκόπηση, μόλις το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos τόσο κατά την πρώτη ή, όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Από τη δική του πλευρά, ο Τραμπ έχει δηλώσει στους Αμερικανούς ότι ο πόλεμος είναι αναγκαίος προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Η σύγκρουση έχει αποκλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, ωστόσο το Ιράν έχει διατηρήσει έναν de facto αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή, γεγονός που έχει οδηγήσει τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σε αυτό το φόντο, ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να εντείνει την οικονομική πίεση προς το Ιράν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζεται η επέκταση των κυρώσεων σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν. Ωστόσο, απέφυγε να επιβάλει άμεσα κυρώσεις, γεγονός που καταδεικνύει πόσο περίπλοκη έχει καταστεί η σύγκρουση για την αμερικανική κυβέρνηση.

Φόβοι για μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση

Περίπου 83% των Αμερικανών εκτιμά ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, έναντι 80% στις αρχές του μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε βασίσει την προεκλογική του εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 στις υποσχέσεις για έλεγχο του πληθωρισμού και αποφυγή παρατεταμένων στρατιωτικών συγκρούσεων.

Παρ' όλα αυτά, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι πάνω από ένα δολάριο ανά γαλόνι υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Αυτό επιβαρύνει τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι θα κληθούν να υπερασπιστούν τις οριακές πλειοψηφίες του κόμματος στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν τους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικανών, με ποσοστό 33% έναντι 19%, όταν ρωτήθηκαν ποιο κόμμα θα ψήφιζαν για το Κογκρέσο εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.215 ενήλικες στις ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο και έχει περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίες μονάδες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

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