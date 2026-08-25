ΕΥΑΘ: Σύμβαση €257.699 με τον ΕΟΑ Λευκωσίας για τα δίκτυα ύδρευσης

Νέα ώθηση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Λευκωσία αναμένεται να δώσει η συνεργασία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας με την ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε., μετά την υπογραφή Σύμβασης για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΕΥΑΘ στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Η νέα Σύμβαση αποτελεί το επόμενο βήμα του Μνημονίου Συνεργασίας που είχαν υπογράψει οι δύο Οργανισμοί τον περασμένο Μάιο, περνώντας πλέον από το επίπεδο της συμφωνίας στην πρακτική εφαρμογή της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος γεωπληροφορικής, μέσω του οποίου ο ΕΟΑ Λευκωσίας θα μπορεί να καταγράφει, να εποπτεύει και να διαχειρίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα δίκτυα και τις υποδομές του.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης προβλέπεται η ψηφιοποίηση και ενοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, καθώς και η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης γεωχωρικών δεδομένων. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί υποδομή Enterprise GIS, ενώ προβλέπεται και η εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού.

Η τεχνογνωσία της ΕΥΑΘ θα αξιοποιηθεί επιπλέον στη διαχείριση των δικτύων και των περιουσιακών στοιχείων (asset management), στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών (customer care) και στη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process optimization).

Η διάρκεια της Σύμβασης ανέρχεται σε 28 μήνες, ενώ η συνολική αξία της διαμορφώνεται σε 257.699 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες, θα συμβάλει στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του νερού και των λυμάτων και θα περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ αναμένεται να βελτιώσει και την ενεργειακή διαχείριση.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ανέφερε:

«Οι αυξανόμενες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Για εμάς, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέσο για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις υποδομές μας, να λαμβάνουμε ταχύτερες και τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των πολιτών. Μέσα από τη συνεργασία με την ΕΥΑΘ αξιοποιούμε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία, δημιουργώντας μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή για τη διαχείριση των δικτύων μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης, δήλωσε:

«Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΥΑΘ και του ΕΟΑ Λευκωσίας αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της αξίας των συνεργασιών στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης του νερού. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή εντείνει τις προκλήσεις της λειψυδρίας, των πλημμυρών και της πίεσης στους υδατικούς πόρους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών είναι αναγκαία.

Με τη σύμβαση αυτή παίρνει σάρκα και οστά το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ μας τον περασμένο Μάιο. Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ΕΥΑΘ στον ΕΟΑ Λευκωσίας, με στόχο έναν πιο σύγχρονο, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο διαχείρισης του κύκλου του νερού, με οφέλη, κυρίως, για τους πολίτες».

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, από την πλευρά του ΕΟΑ Λευκωσίας, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Παρμακλής και ο Οικονομικός Διευθυντής Αντώνης Αντωνίου. Για την ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος Άνθιμος Αμανατίδης.