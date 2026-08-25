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Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια έρχονται στη ΔΕΘ
Πολιτική
13:38 - 25 Αυγ 2026

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια έρχονται στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Το περιεχόμενο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, που ενεργοποίησε η χώρα, θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την Τρίτη (25/8) στην τηλεόραση του Mega.  

Πρόκειται ουσιαστικά για έργα συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ την περίοδο 2026 – 2028 τα οποία θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Αυτά αφορούν την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και έργα υποδομών.

Μεταρρύθμιση και νερό και πολεοδομίες στο επίκεντρο

Σε σχέση με το Υπουργείο του, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως μεγάλη πρόκληση αποτελεί η μεταρρύθμιση για το νερό, καθώς και η μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες.

«Το νερό αυτήν τη στιγμή, όπως το λέμε εδώ και μήνες, καταλήγει να είναι ένας στρατηγικός εθνικός πόρος. Είδαμε το καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη τη στάθμη των ποταμών να κατεβαίνει και τη λειψυδρία να χτυπά την πόρτα χωρών που μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι δεν έχουν πρόβλημα. Χρειάζεται να προχωρήσουμε γρήγορα στη μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε στα τέλη Ιουλίου, να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν μπορούμε να έχουμε 735 οργανισμούς που να ασχολούνται με το νερό. Είναι αναποτελεσματικό», ανέφερε.

Σε σχέση, δε, με τις πολεοδομίες είπε:

«Δεύτερη πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση: πρέπει να προχωρήσουμε στο gov.gr των πολεοδομιών. Αυτές οι δύο μεταρρυθμίσεις, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης των νερών και η πολεοδομική μεταρρύθμιση, είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για τους επόμενους μήνες, μαζί με την εξειδίκευση των μέτρων για τη ρήτρα».

Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

Σχετικά με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, ο Υπουργός τόνισε πως πρόκειται για «ανάπτυξη με κανόνες» είτε αφορά τον τουρισμό, είτε τις ΑΠΕ, πεδίο στο οποίο μπήκαν κάποιες «περιοχές αποκλεισμού».

«Στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βάζουμε κάποιες περιοχές αποκλεισμού. Δεν θέλουμε να έχουμε ανεμογεννήτριες στην Αττική ή στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν θέλουμε να έχουμε πάνω από 1.200 μέτρα στα βουνά μας, σε συγκεκριμένα μικρότερα νησιά, φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, σε δάση, σε δασικές εκτάσεις. Θέλουμε ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες», είπε.

Ερωτηθείς, δε, για τις τιμές ενέργειας ανέφερε πως «οι τιμές από τον Φεβρουάριο σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μέχρι χθες η Ελλάδα ήταν στις 10 φθηνότερες χώρες σε ό,τι αφορά την τιμή χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές αυτές είναι ικανοποιητικές. Σημαίνει όμως, ότι οι ΑΠΕ λειτουργούν ως ανάχωμα για να μην έχουμε τις αυξήσεις που έχουν άλλοι καταναλωτές στις υπόλοιπες χώρες».

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