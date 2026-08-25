Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει ανάγκη τον ψεύτικο κατεψυγμένο διπολισμό της προηγούμενης δεκαετίας

Στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε σήμερα (25/8), ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στην κλιμάκωση της αναθεωρητικής ρητορικής της Τουρκίας, σημείωσε πως «τα “ήρεμα νερά” έγιναν θολά νερά και τώρα έχουν γίνει δυστυχώς άγρια νερά, με μια συνεχώς εντεινόμενη προκλητικότητα εκ μέρους Τουρκίας».

«Τα “ήρεμα νερά” έπρεπε κανονικά να χρησιμοποιηθούν για να έχουμε μια θεσμοθετημένη διαδικασία διαλόγου με αποτελέσματα για να στηρίξουμε τη σχέση καλής γειτονίας. Τι έγινε αντ’ αυτού; Χάθηκε χρόνος, δεν προχώρησαν ουσιαστικά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η Τουρκία τα εκμεταλλεύτηκε ώστε μεθοδικά να χτίσει το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Δεν μας άφησαν να ποντίσουμε το καλώδιο, δεν κάναμε τίποτα. Έβγαλε χάρτες με το μισό Αιγαίο μέσα, δεν κάναμε τίποτα. Μίλησε για γκριζάρισμα ευθέως, δεν κάναμε κάτι. Έκανε διμερείς συμβάσεις με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν είπαμε στους εταίρους μας “μην το κάνετε αυτό”», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο OPEN.

Επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν οικοδόμησε τις δικές της ισχυρές συμμαχίες γύρω από τα εθνικά μας συμφέροντα και υποτίμησε τον ρόλο που άρχισε να διαδραματίζει η Τουρκία:

«Σήμερα βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να παρακαλάει για ένα ραντεβού με τον κ.Τραμπ, ενώ ο Ερντογάν κάνει όποτε θέλει. Βλέπουμε μια Τουρκία, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια άλλη σχέση. Εμείς τι λέμε: θέλουμε καλή σχέση, αλλά να μην διαταραχθεί ο συσχετισμός και η ισορροπία ισχύος. Φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και καλούμε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας».

Επιπλέον, ως προς την αποστροφή του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι «οι ψευτοπατριώτες πάνε κουβά» υπογράμμισε ότι θα πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη του.

«Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη, η οποία όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει πατριδοκαπηλία, και όταν είναι στην κυβέρνηση, είναι η πιο ενδοτική, πάντα. Δεν μπορεί να μιλάει για αυτά η Νέα Δημοκρατία», κατέληξε επ’ αυτού.

Με φόντο τις κυβερνητικές διαρροές για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο χειμώνας που ξεκινά είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του».

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζοντας την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του κόμματός του στις 2 Σεπτεμβρίου και να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μια εβδομάδα μετά, κατέδειξε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν πάει να προλάβει τον κ. Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα συνέτρεχε, αν επέλεγε ο κ. Τσίπρας να κάνει και ομιλία και συνέντευξη Τύπου πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αντίθετα, η κεντρική ομιλία του θα γίνει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη και δύο μέρες πριν τον Πρωθυπουργό. Ενώ προγραμματίζει να δώσει συνέντευξη Τύπου μία εβδομάδα μετά, κάτι καινοφανές. Άρα, το κάνει για να χτυπήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλές θέσεις –όπως κόκκινα δάνεια, συντάξεις, εξωτερική πολιτική- και βλέπουμε τα κυβερνητικά στελέχη να επιχαίρουν “τι καλά που έχουμε τον Τσίπρα”. Γιατί δεν υπάρχει Μητσοτάκης χωρίς Τσίπρα και Τσίπρας χωρίς Μητσοτάκη», ανέφερε και επιχειρηματολόγησε:

«Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι με θετικό αφήγημα δεν κερδίζει. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, δεν θα είχε καμία πιθανότητα. Γι’ αυτό σερβίρει έναν παλιό κατεψυγμένο πολιτικό διπολισμό από την μνημονιακή περίοδο, -βαθιά ανεπίκαιρο, εμφυλιοπολεμικό-, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συσπειρώσει ένα ακροατήριο που διαφορετικά θα είχε φύγει. Αν δεν υπήρχε ο κ. Τσίπρας, θα τον είχαν εφεύρει. Ακριβώς για να τον δείχνουν ως σκιάχτρο για να τρομάζουν τον κόσμο.

Και από την άλλη, ο κ. Τσίπρας εντοπίζει εύλογα ότι αν χάσει ο κ. Μητσοτάκης και πάμε σε μια νέα γενιά πολιτικών, θα είναι βαθιά ανεπίκαιρος. Μόνο αν έχει απέναντι τον κ. Μητσοτάκη, μπορεί να επικαλείται ότι είναι ο “ διαχρονικός του αντίπαλος” και όλα αυτά τα τετριμμένα. Άρα, βοηθάει και τους δύο. Δεν βοηθάει, όμως, τη χώρα. Η χώρα δεν έχει ανάγκη έναν κατεψυγμένο διπολισμό. Έχει ανάγκη από την αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας του ΠΑΣΟΚ».