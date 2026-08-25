Η βιασύνη με τις λίστες της ΝΔ και ο παράγων Σαμαράς

Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι εννέα μήνες πριν από τις εκλογές, αν όντως αυτές γίνουν στον χρόνο που περιγράφει η κυβέρνηση, στόχος είναι να αρχίσει η κινητοποίηση των υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες.
Κατά ορισμένους όμως υπάρχει και μία πιο πονηρή εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, ο λόγος για αυτήν την βιασύνη είναι η προσπάθεια της ΝΔ να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους «κλεισμένους» υποψηφίους, ώστε να περιορίσει τους πιθανούς δυσαρεστημένους, οι οποίοι θα συζητούσαν την συμμετοχή τους στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ή πάντως να έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός επαρκώς, ώστε να περιορίσει τη ζημιά που θα μπορούσε να προξενήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν κάνει τις κινήσεις του…