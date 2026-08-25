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Η βιασύνη με τις λίστες της ΝΔ και ο παράγων Σαμαράς
Ανεμοδείκτης
14:14 - 25 Αυγ 2026

Η βιασύνη με τις λίστες της ΝΔ και ο παράγων Σαμαράς

Άγγελος Κωβαίος
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Όπως αναφέρθηκε και πρόσφατα, αυτές τις ημέρες διαπιστώνεται ένα παράδοξο. Ενώ από την κυβέρνηση διαμηνύεται εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 2027, ήδη κυκλοφορούν εκτενείς λίστες υποψηφίων, με εκατοντάδες ονόματα.

Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι εννέα μήνες πριν από τις εκλογές, αν όντως αυτές γίνουν στον χρόνο που περιγράφει η κυβέρνηση, στόχος είναι να αρχίσει η κινητοποίηση των υποψηφίων σε όλες τις περιφέρειες.

Κατά ορισμένους όμως υπάρχει και μία πιο πονηρή εκδοχή. Σύμφωνα με αυτήν, ο λόγος για αυτήν την βιασύνη είναι η προσπάθεια της ΝΔ να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους «κλεισμένους» υποψηφίους, ώστε να περιορίσει τους πιθανούς δυσαρεστημένους, οι οποίοι θα συζητούσαν την συμμετοχή τους στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ή πάντως να έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός επαρκώς, ώστε να περιορίσει τη ζημιά που θα μπορούσε να προξενήσει ο πρώην Πρωθυπουργός όταν κάνει τις κινήσεις του…

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 14:21
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