Σε χαμηλό μιας εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου - Στα $88 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση την Τρίτη (25/8) κινούμενα σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθώς οι traders αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία την τελευταία εκστρατεία κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν, εκτιμώντας ότι η οικονομική πίεση ενέχει μικρότερο κίνδυνο για τις προμήθειες πετρελαίου σε σχέση με μια στρατιωτική κλιμάκωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβολαία του Brent σημειώνουν πτώση 2,85% στα 87,94 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) χάνουν 3,15% στα 82,35 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο δείκτες αναφοράς έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 17 Αυγούστου.

Η μετατόπιση από τη στρατιωτική σύγκρουση στην οικονομική πίεση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει περιορίσει μέρος της ανησυχίας στην αγορά πετρελαίου, δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο ανέμεναν ορισμένοι traders.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε τα μέτρα τη Δευτέρα (24/8), σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, την οποία οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να τερματίσουν. Ωστόσο, απέφυγε να κατονομάσει τις χώρες που θα στοχοποιηθούν ή να διευκρινίσει πότε θα τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις, προσθέτοντας ότι θα τους δοθεί χρόνος για να συμμορφωθούν με τις νέες οδηγίες.

Από την πλευρά του, το Ιράν δεσμεύθηκε να ανταποδώσει τις κυρώσεις και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι του θα αντισταθούν στην εκστρατεία πίεσης της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, η Τεχεράνη κλιμάκωσε την πίεση και στα Στενά του Ορμούζ, δημοσιεύοντας «μαύρη λίστα» με 46 πλοία που θα τιμωρηθούν εάν δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες που έχει επιβάλει.

Παρότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον δε θα αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής δύναμης εναντίον του Ιράν, αναλυτές εκτίμησαν ότι η στροφή προς την οικονομική πίεση έχει περιορίσει μέρος των ανησυχιών για νέες απειλές στην προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, παρότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Παραμένουν οι κίνδυνοι για διαταραχές στην προσφορά

«Το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει προκαλώντας διαταραχές στη ναυσιπλοΐα, κάτι που εξακολουθεί να διατηρεί ένα υπολειπόμενο premium στην τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών στην KCM.

Ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαίου χτυπήθηκε την Τρίτη από άγνωστο βλήμα και ακινητοποιήθηκε περίπου εννέα ναυτικά μίλια (16,7 χλμ.) βορειοανατολικά της Ας Σισάχ του Ομάν, ανακοίνωσε η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations).

Μόλις δύο δεξαμενόπλοια διέσχισαν τη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ, ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με τα δεδομένα ναυτιλίας. Και τα δύο πλοία εισήλθαν στον Περσικό Κόλπο.

Οι διαταραχές στην προσφορά έχουν οδηγήσει χώρες να αποσύρουν αποθέματα πετρελαίου από τα εμπορικά και στρατηγικά τους αποθέματα.

Σε άλλες εξελίξεις, το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοσαχτίνσκ στη νότια περιφέρεια του Ροστόφ στη Ρωσία υπέστη ζημιές από ουκρανικό drone κατά τη διάρκεια της νύχτας και ανέστειλε τη λειτουργία του, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Παράλληλα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τρίτη στο διυλιστήριο πετρελαίου Ατιράου στο δυτικό Καζακστάν, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία KazMunayGas.

Υποχώρηση και στο φυσικό αέριο - Μεικτά αποτελέσματα στα μέταλλα

Παράλληλα, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν το μεσημέρι της Τρίτης κατά 2,54% στα 66,58 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός χάνει 0,12% στα 4,692.19 δολάρια η ουγγιά, παρότι λίγη ώρα νωρίτερα φλέρταρε με υψηλό τριμήνου φτάνοντας μία ανάσα από τα 4.700 δολάρια. Την ίδια ώρα, το ασήμι σημειώνει, επίσης, απώλειες γύρω στο 1% στα 67,91 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός κερδίζει 0,53% στα 6,64 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1659 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αμετάβλητο παραμένει και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3635 δολάρια ανά στερλίνα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει επίσης αμετάβλητη έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,8551 στερλίνες ανά ευρώ.