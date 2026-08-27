Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με βάση ανακοίνωση, είναι ένα από τα πρώτα εθνικά σχέδια και το μεγαλύτερο έως τώρα σε πόρους που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό όπως αναγνωρίζει η ίδια η Επιτροπή δείχνει την πολύ καλή προετοιμασία της Ελλάδας και την ποιότητα και αρτιότητα των παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν.

Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται, σηματοδοτεί την άμεση ενεργοποίηση 5,3 δισ. ευρώ (4,8 δισ. ευρώ + ΦΠΑ) για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών.

Με την συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου σχεδιάστηκαν μέτρα και μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας καθώς και στην πράσινη μετάβαση νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για δέσμη 25 παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, 2.800 νέες κατοικίες που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης. Επίσης, περιλαμβάνεται προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών μετρό, «κοινωνικό leasing» (με χαμηλό μίσθωμα) ηλεκτρικών οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, επιδοτούμενη αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (ΙΧ, VAN, μεσαία και βαρέα οχήματα) για μικρές επιχειρήσεις και 100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία.

Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα αφορά περίπου σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα ξεκινήσει άμεσα, εντός του 2026 και θα διαρκέσει έως και το 2032.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα είναι μια πραγματικά καλή είδηση. Διότι τώρα που ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προορίζεται να γίνει ένας σημαντικός πυλώνας της οικονομίας δίπλα στο ΕΣΠΑ, τις αγροτικές επιδοτήσεις και το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Τα έργα 5,3 δισ. ευρώ που σχεδιάσαμε και ξεκινούν εξυπηρετούν πολλαπλούς στόχους. Οικονομική στήριξη οικογενειών και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ευάλωτων, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της οικοδομής, βελτίωση του κτιριακού αποθέματος, προστασία του περιβάλλοντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο με έντονο κοινωνικό πρόσημο, που θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, χωρίς καθυστερήσεις».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Η έγκριση του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, ενός από τα πρώτα και του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα σε πόρους που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μια εθνική επιτυχία. Είναι το αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, μεθοδικής προετοιμασίας και πολύμηνης επιτυχούς διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας στην Ε.Ε.. Συνιστά επίσης μια έμπρακτη απόδειξη για το πώς αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την απάντηση στο ερώτημα «μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τι;». Σηματοδοτεί τη ρεαλιστική προοπτική που δίνει στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή. Αναδεικνύει τους τρόπους και τους πόρους που μετουσιώνουν την οικονομική μεγέθυνση σε μόνιμο μέρισμα για την κοινωνία, πρωτίστως για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ενεργοποιεί 5,3 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού, του κόστους ενέργειας και του κόστους μεταφορών, τη χρηματοδότηση μόνιμων και βιώσιμων πράσινων επενδύσεων, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρηματικών υποδομών, περισσότερα σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και προμήθεια οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες ή ΑμεΑ. Μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες, αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, βελτιώνουμε με μετρήσιμο αποτέλεσμα την καθημερινότητα, δημιουργούμε την Ελλάδα του 2030».