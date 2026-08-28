Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τουρνά: Υφίσταμαι συστηματικό bullying – Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;

Σε υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη διαχείριση των πυρκαγιών και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με τον Ευάγγελο Τουρνά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανταλλάσσουν αιχμηρές αναφορές.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες του φετινού καλοκαιριού, σημειώνοντας ότι οι πυρκαγιές έχουν ξεπεράσει τις 3.150, εκ των οποίων περίπου 900 εκδηλώθηκαν μόνο τον Αύγουστο.

Κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τα μέτρα αρωγής προς τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε ειδικότερα στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως υποστήριξε, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και το περιορισμένο οδικό δίκτυο, δημιουργούσαν τον κίνδυνο η πυρκαγιά να λάβει ιδιαίτερα επικίνδυνες διαστάσεις.

«Πράγματι, η φωτιά μπήκε σε σημείο δύσκολο και δύσβατο και εξελίχθηκε γρήγορα. Θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Μια περίκλειστη περιοχή χτισμένη ανάμεσα σε δύο βουνά με έναν δρόμο εισόδου και εξόδου. Η φωτιά ξεκίνησε στις 09:04 και στις 09:37 δώσαμε 112 προληπτικής απομάκρυνσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου σε 300.000 στρέμματα, παραθέτοντας ως συγκριτικά μεγέθη τα περίπου 3 εκατομμύρια στρέμματα στην Ισπανία και το 1 εκατομμύριο στη Γαλλία.

Η αναφορά στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Ο κ. Τουρνάς υπερασπίστηκε τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα συντονισμού μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

«Για τον λόγο αυτό έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό που δεν υπήρχε το 2019. Έναν μηχανισμό που ενώνει και συντονίζει τους πάντες: την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες και τους εθελοντές», σημείωσε.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον υπουργό για τον απολογισμό των πυρκαγιών.

Η αντιπαράθεση Τουρνά – Κωνσταντοπούλου

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η φετινή περίοδος καταγράφει υψηλό αριθμό νεκρών και μεγάλες καμένες εκτάσεις, ενώ επανέφερε και τον ισχυρισμό της για σύνδεση των πυρκαγιών με ανεμογεννήτριες.

«Δεν μπορούμε άλλα ψέματα. Έλεος. Είναι ικανοποιημένος με 9 νεκρούς; Ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων έχετε και χαίρεστε; Και δεν ντρέπεστε; Η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες», ανέφερε.

Ο κ. Τουρνάς απάντησε: «Κύριε πρόεδρε, υφίσταμαι συστηματικό bullying».

«Αυτά σας έμαθαν στον στρατό;», ανταπάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από ανεμογεννήτριες, υποστηρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα αφορά τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.

«Δεν ξεκίνησαν από τις ανεμογεννήτριες που προσφέρουν φθηνή πράσινη ενέργεια και μας βοηθάνε γιατί ανοίγουν δρόμους. Το πρόβλημα είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε στη θέση της, λέγοντας ότι οι ανεμογεννήτριες «έχουνε φυτευτεί».

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε από την πλευρά του ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, τονίζοντας ότι ο άνεμος μπορεί να συμβάλει τόσο στη βελτίωση των συνθηκών θερμοκρασίας όσο και στην εξάπλωση της φωτιάς.

«Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι και ως διά μαγείας σταματά η φωτιά. Η φωτιά είναι καταστροφή», ανέφερε.

Η συζήτηση για τους νεκρούς και τις καμένες εκτάσεις

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την κ. Κωνσταντοπούλου να επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση καταγράφει «ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων».

Ο κ. Τουρνάς απάντησε ότι η αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Προστασίας δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά από τις καμένες εκτάσεις, αλλά και από την έκταση των περιοχών που προστατεύθηκαν και τις ανθρώπινες ζωές που διασώθηκαν.

«Η αποτελεσματικότητα κρίνεται και από πόσα εκατομμύρια στρέμματα σώθηκαν. Κρίνεται από το πόσες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν χάρη στον μηχανισμό», ανέφερε.

Παράλληλα, έστρεψε την κριτική του προς όσους προκαλούν πυρκαγιές, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.

«Αν για κάποιον έπρεπε να μιλάμε, θα έπρεπε να είναι για τον εμπρηστή και εμπρήστρια που βάζει φωτιές είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Η καταστροφή είναι ίδια. Θα περίμενα καταδίκη του εμπρηστή. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που στοχοποιούμε εκείνους που πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται», είπε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι ο εμπρησμός αποτελεί ήδη ποινικό αδίκημα και ότι σχετική νομοθεσία έχει ψηφιστεί.

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