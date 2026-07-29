Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Θετική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η εισήγηση υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κατά της άρσης ασυλίας τάχθηκαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών», σημειώνοντας ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας του ζητήματος κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε εκπροσώπηση στη συνεδρίαση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν συμμετείχε στη διαδικασία, καθώς είχε αποστείλει γραπτό υπόμνημα. Σε αυτό ζητούσε από τα μέλη της Επιτροπής να εξαιρεθούν από κάθε υπόθεση που αφορά την ίδια, ενώ παράλληλα ζητούσε να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η παραπομπή του Δημήτρη Κυριαζίδη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εις βάρος της.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας απέρριψε το σχετικό αίτημα, κρίνοντας ότι οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατατέθηκε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη στη Βουλή. Ο βουλευτής, αναφερόμενος σε παλαιότερη αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε ότι η φράση «κάνε κανένα παιδί» που είχε χρησιμοποιήσει τότε αποτελούσε μια «ευχή», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος βρέθηκε να γίνεται «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».