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Ο «κρυφός» παράγοντας που μπορεί να κρίνει την πολιτική σταθερότητα
Ανεμοδείκτης
10:37 - 26 Αυγ 2026

Ο «κρυφός» παράγοντας που μπορεί να κρίνει την πολιτική σταθερότητα

Γιώργος Ραυτόπουλος
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Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται το πολιτικό σύστημα για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του 2012, καθώς από τις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει η προοπτική αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ δυνητικοί εταίροι της Νέας Δημοκρατίας –της οποίας η πρωτιά δεν απειλείται με τα σημερινά δεδομένα– απορρίπτουν την προοπτική συνεργασίας.

Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη «γεωγραφία» της επόμενης Βουλής είναι ο αριθμός των κομμάτων που θα καταφέρουν να περάσουν το όριο του 3%.

Συγκεκριμένα, από τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (26/8) προκύπτουν πέντε κόμματα που εμφανίζονται να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και άλλα έξι που βρίσκονται λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το όριο του 3%. Πρόκειται για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού (3,6%), τη Φωνή Λογικής (3,1%), την Πλεύση Ελευθερίας (2,9%), το ΜέΡΑ25 (2,8%), τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη (2,1%) και τον ΣΥΡΙΖΑ (2%).

Αρκετά από τα κόμματα βρίσκονται μεν κάτω από το 3%, ωστόσο δεν πρέπει να αποκλειστούν εκπλήξεις. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι στις εκλογές του Μαΐου του 2023 η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγραφόταν σε ποσοστά της τάξης του 1,5% έως 2%. Έχασε στο νήμα τη μάχη για το 3% τον Μάιο, την κέρδισε όμως στις δεύτερες κάλπες του Ιουνίου. Αντίστοιχη ήταν η πορεία της ΝΙΚΗΣ, η οποία δεν είχε καταγραφεί καν στις δημοσκοπήσεις.

Ο ανταγωνισμός για μια θέση στη Βουλή αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ την τράπουλα μπορεί να ανακατέψει ακόμη περισσότερο και η πιθανή κάθοδος του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται εντός Σεπτεμβρίου.

Όσο περισσότερα κόμματα εισέλθουν στη Βουλή, τόσο περιορίζεται η πιθανότητα να προκύψει κυβερνητική πλειοψηφία – είτε αυτοδύναμη είτε μέσω συνεργασίας. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να μείνει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εκτός Βουλής, οδηγώντας ορισμένα από αυτά τα σχήματα είτε σε συμπράξεις είτε σε απορρόφηση από μεγαλύτερα κόμματα.

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ στο ποσοστό των ψήφων που έμειναν εκτός Βουλής καταγράφηκε στον εκλογικό σεισμό του Μαΐου του 2012, όταν το 19% των εκλογέων στήριξε πολιτικά σχήματα που δεν υπερέβησαν το όριο του 3%.

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