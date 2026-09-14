Το 1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους» πραγματοποιείται στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο UNIC Athens, την ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας ( World GO Day, 20 Σεπτεμβρίου), με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους.

Το μήνυμα είναι #Supportnotstigma – #Υποστήριξηενάντιαστοστίγμα και καλεί τις γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά και να μην φοβούνται.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Ασθενών για τον Γυναικολογικό Καρκίνο «Εριφύλη», με υπεύθυνες την κα Μαρία Παπαγεωργίου και την Δρ. Έλενα Τώρου και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Καραρήγα.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ο), του ευρωπαϊκού δικτύου ESGO/ENGAGe και του World GO Day. Κάθε θεματική συζήτηση συνδυάζει την εμπειρία των ασθενών με την επιστημονική και κλινική γνώση, με τη συμμετοχή μιας εκπροσώπου των ασθενών, ενός γυναικολόγου-ογκολόγου, ενός παθολόγου-ογκολόγου και/ή ενός εξειδικευμένου επιστήμονα. Η γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε συζήτησης.

Οι ανάγκες, οι φόβοι, οι ελπίδες, οι απορίες και η προσωπική της εμπειρία αποτελούν τη βάση του διαλόγου.Η ασθενής δεν είναι απλώς αποδέκτης της επιστημονικής πληροφορίας, δεν είναι ένα όργανο που νοσεί αλλά μια ολότητα. Έχει φωνή. Οι «Μικρές Ιφιγένειες» είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από τη Δρ. Έλενα Τώρου, “συνήγορος ασθενών”, και υλοποιείται με τη στήριξη της «Εριφύλης». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στη ζωή μετά τον καρκίνο, με θεματικές όπως η αποκατάσταση, η ανθεκτικότητα και η ευζωία.

Έκθεση τέχνης «Μικρές Ιφιγένειες»

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα φιλοξενηθεί η ομώνυμη έκθεση τέχνης «Μικρές Ιφιγένειες», η οποία θα παραμείνει ανοικτή στον χώρο του UNIC Athens για λίγες ημέρες.

Πληροφορίες Εγγραφής: https://forms.gle/du8rjogpzAuSRKQM8

Eκδήλωση στο FB https://fb.me/e/7oM9KK205

Διοργανωτές

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με πάνω από 11.500 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες, προσφέροντας πάνω από 100 προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Αποτελείται από οκτώ Σχολές – Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Κτηνιατρικής, και Επιστημών και Μηχανικής. Η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιβεβαιώνεται από την κατάταξή του μεταξύ των 501- 600 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως για τέταρτη συνεχή χρονιά (Times Higher Education World University Rankings 2026). Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 151 πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατάσσεται 1ο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων στην Ποιότητα της Έρευνας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο και, στο πλαίσιο της διεθνοποίησής του, έχει επεκτείνει την παρουσία του στην Ελλάδα με την ίδρυση του UNIC Athens, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2025, με έδρα το Ελληνικό. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens προσφέρει εξαετές πρόγραμμα Ιατρικής (Doctor of Medicine - MD), βασισμένο στη φοιτητοκεντρική μάθηση, την καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής. Μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με τον όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα υγείας στην Ελλάδα, οι φοιτητές πραγματοποιούν την κλινική τους εκπαίδευση στα κορυφαία θεραπευτήρια Υγεία, Metropolitan Hospital, Metropolitan General και Μητέρα, αποκτώντας από νωρίς ουσιαστική εμπειρία στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

«Εριφύλη»- Πρωτοβουλία Ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους

Η «Εριφύλη»- Πρωτοβουλία Ασθενών με γυναικολογικούς καρκίνους, ιδρύθηκε το 2024 από μια ομάδα γυναικών, που είχαν νοσήσει από κάποιον γυναικολογικό καρκίνο (ενδομητρίου, τραχήλου μήτρας, ωοθηκών, αιδοίου ή κόλπου) και διαπίστωσαν το μεγάλο κενό, αλλά και την άγνοια, που υπήρχε στην κοινωνία γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους. Αναζητώντας υποστήριξη, διαπίστωσαν ότι πολλές γυναίκες δεν ένιωθαν ασφαλείς να μιλήσουν, να μοιραστούν την εμπειρία τους και να εκφράσουν όσα περνούσαν. Έτσι, αποφάσισαν να δημιουργήσουν οι ίδιες έναν ασφαλή χώρο, ένα #safeplace για τις ίδιες αλλά και για κάθε άλλη γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας, κοινωνικού επιπέδου ή σεξουαλικού προσανατολισμού που θα ήθελε να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Οραματίζονται ένα κόσμο που καμία γυναίκα δεν θα φοβάται να μιλάει ανοιχτά για την γυναικεία υγεία, για τα γυναικεία αναπαραγωγικά όργανα, για το σώμα της αλλά και τους γυναικολογικούς καρκίνους. Τις προτρέπουμε να ρωτήσουν, να ακούσουν, να μοιραστούν, να νοιαστούν, να ενημερωθούν και να αποβάλουν τον φόβο, την ντροπή, το στίγμα.

Χορηγοί και Υποστηρικτές:

Μεγάλος Χορηγός: Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens

Διακεκριμένος Χορηγός: The Greek “T”

Βασικός Χορηγός: MSD

Βασικός Χορηγός: AstraZeneca

Υποστηρικτής: ROCHE

Στοιχεία Επικοινωνίας

UNIC Athens

Τηλέφωνο: +30 211 4447100

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.unic.ac.cy/athens

“Εριφύλη”

Τηλέφωνο: +30 697 3806723

E-mail: erifylegyncancergr @ gmail. com

Ιστοσελίδα: www.erifyle.gr