«Αβάσιμους ισχυρισμούς» θεωρεί το Τουρκικό ΥΠΕΞ τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Στην ελληνική ανακοίνωση για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας απάντησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς της Αθήνας και καλώντας τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν, όπως αναφέρει, «σοβαρότητα και κοινή λογική».

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «αβάσιμους» τους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο της ελληνικής εκστρατείας στη Μικρά Ασία.

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης

Στην ίδια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στρέφει την κριτική του στις ενέργειες της Ελλάδας κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας.

Όπως υποστηρίζει, «κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία».

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΕΞ επικαλείται το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αναγνώρισε, βάσει της συγκεκριμένης διάταξης, τα εγκλήματα στα οποία αναφέρεται, καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων.

Η ανακοίνωση της Αθήνας

Η ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς ήρθε μετά την τοποθέτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα που η Ελλάδα τιμά ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Ελλήνων.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Μικρασιατικός Ελληνισμός «ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες», έπειτα από αιώνες παρουσίας στην περιοχή, με κορύφωση των γεγονότων την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της ιστορικής μνήμης, σημειώνοντας ότι αυτή αποτελεί «χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές».

Το ελληνικό ΥΠΕΞ κατέληξε με την επισήμανση ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2099437629917856185}