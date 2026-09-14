Χρηστίδης: Η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ από τη ΝΔ οδήγησε σε λιγότερους ελέγχους και περισσότερους κομπογιαννίτες στην Υγεία

Στον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και στις σοβαρές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν, αναφέρθηκε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο μας θλίβει όλους. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε με έναν τραγικό τρόπο, που ξεπερνά τη λογική. Έχω συγκλονιστεί από το γεγονός ότι μιλάμε για δύο “γιατρούς”, οι οποίοι είχαν έναν άνθρωπο σε ένα μηχάνημα και έψαχναν στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εάν έχουμε στη χώρα τέτοιες αντιλήψεις από επιστήμονες της ιατρικής, πρέπει να δούμε τι δεν έχει πάει καλά», ανέφερε.

Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των ελέγχων στους χώρους υγείας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να πραγματοποιεί ουσιαστικούς ελέγχους και να εντοπίζει προβλήματα.

«Αυτοί οι άνθρωποι από το 2019 και μετά εγκλωβίστηκαν σε μία Εθνική Αρχή, η οποία προφανώς δεν έκανε τη δουλειά της. Αυτό που σήμερα ερχόμαστε να ανακαλύψουμε είναι μια υποκρισία. Το πρόβλημα προφανώς υπήρχε. Υπάρχει μια παρουσία η οποία είναι διαρκής τα τελευταία χρόνια και εγώ καταλαβαίνω ότι εκ των υστέρων κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν το πρόβλημα», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως και ζήτημα πολιτικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία εδώ και επτά χρόνια και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της Υγείας.

«Κάποια στιγμή πρέπει να παγώσουμε τον χρόνο και να αναζητήσουμε πολιτικές ευθύνες για πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Εμείς θα πάρουμε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία μέσα στη Βουλή, ακριβώς για να δούμε πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει, τι αποτελέσματα έχουν δώσει αυτοί οι έλεγχοι, τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε πολλές ακόμα», κατέληξε.

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