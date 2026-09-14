ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ από τη ΝΔ οδήγησε σε λιγότερους ελέγχους και περισσότερους κομπογιαννίτες στην Υγεία
Πολιτική
21:00 - 14 Σεπ 2026

Χρηστίδης: Η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ από τη ΝΔ οδήγησε σε λιγότερους ελέγχους και περισσότερους κομπογιαννίτες στην Υγεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και στις σοβαρές ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν, αναφέρθηκε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “Καθαρές Κουβέντες”.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο μας θλίβει όλους. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε με έναν τραγικό τρόπο, που ξεπερνά τη λογική. Έχω συγκλονιστεί από το γεγονός ότι μιλάμε για δύο “γιατρούς”, οι οποίοι είχαν έναν άνθρωπο σε ένα μηχάνημα και έψαχναν στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν τι θα κάνουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Εάν έχουμε στη χώρα τέτοιες αντιλήψεις από επιστήμονες της ιατρικής, πρέπει να δούμε τι δεν έχει πάει καλά», ανέφερε.

Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των ελέγχων στους χώρους υγείας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να πραγματοποιεί ουσιαστικούς ελέγχους και να εντοπίζει προβλήματα.

«Αυτοί οι άνθρωποι από το 2019 και μετά εγκλωβίστηκαν σε μία Εθνική Αρχή, η οποία προφανώς δεν έκανε τη δουλειά της. Αυτό που σήμερα ερχόμαστε να ανακαλύψουμε είναι μια υποκρισία. Το πρόβλημα προφανώς υπήρχε. Υπάρχει μια παρουσία η οποία είναι διαρκής τα τελευταία χρόνια και εγώ καταλαβαίνω ότι εκ των υστέρων κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν το πρόβλημα», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως και ζήτημα πολιτικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία εδώ και επτά χρόνια και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της Υγείας.

«Κάποια στιγμή πρέπει να παγώσουμε τον χρόνο και να αναζητήσουμε πολιτικές ευθύνες για πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Εμείς θα πάρουμε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία μέσα στη Βουλή, ακριβώς για να δούμε πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει, τι αποτελέσματα έχουν δώσει αυτοί οι έλεγχοι, τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε πολλές ακόμα», κατέληξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlf3vypx2noh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη
Πολιτική

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση
Πολιτική

Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Δούκας: Το παράδειγμα Μαμντάνι οδηγός για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές - Κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Το παράδειγμα Μαμντάνι οδηγός για τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές - Κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/09/2026 - 21:00

Χρηστίδης: Η κατάργηση του ΣΕΥΥΠ από τη ΝΔ οδήγησε σε λιγότερους ελέγχους και περισσότερους κομπογιαννίτες στην Υγεία

Οικονομία
14/09/2026 - 20:40

Πιτσιλής: Θεσμική ανθεκτικότητα, τεχνολογία και εμπιστοσύνη στη σύγχρονη φορολογική διοίκηση

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 20:20

Aktor: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τριπλό χτύπημα από πετρέλαιο, Fed και AI – Βουτιά στις αγορές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/09/2026 - 19:39

Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Το FutuReady Greece ανοίγει τη συζήτηση για τις προκλήσεις του μέλλοντος

Εργασιακά
14/09/2026 - 19:23

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση

Ειδήσεις
14/09/2026 - 19:21

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Στη... μέση οι εταιρείες

Πολιτική
14/09/2026 - 19:10

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/09/2026 - 19:07

Παπάδες vs Μαθητές

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 19:03

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 18:58

Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:52

Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:48

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 18:44

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:40

Κάλας από Ροβανιέμι: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 18:33

Ιλισός: Ξεκινούν τα έργα για την καθίζηση – Ανοίγει ξανά το πάρκινγκ δίπλα στον ΗΣΑΠ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:31

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:27

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Υγεία
14/09/2026 - 18:25

Γεωργιάδης: Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του longevity και της αναγεννητικής ιατρικής – Τι αλλάζει

Πολιτική
14/09/2026 - 18:10

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:06

European Forum Alpbach: Η πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:02

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:54

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α' εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία

Σχόλια Αγοράς
14/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1%, πίεση στις βιομηχανικές μετοχές

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:43

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Πολιτική
14/09/2026 - 17:30

Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/09/2026 - 17:24

Net Billing: Νέο πλαίσιο για φθηνότερο ρεύμα – Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:20

Μετρό & Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:09

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας

Επιχειρήσεις
14/09/2026 - 16:59

Open Cosmos: Άντλησε €300 εκατ. για ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ