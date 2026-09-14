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Αποστολάκη: Αβεβαιότητα για οφειλές, δόσεις και τόκους χιλιάδων δανειοληπτών
Πολιτική
11:19 - 14 Σεπ 2026

Αποστολάκη: Αβεβαιότητα για οφειλές, δόσεις και τόκους χιλιάδων δανειοληπτών

Reporter.gr Newsroom
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Για σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον  τρόπο υπολογισμού των τόκων σε δάνεια του ν. 3869/2010 κάνει λόγο η Μιλένα Αποστολάκη σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι πληθαίνουν οι καταγγελίες δανειοληπτών οι οποίοι φέρονται να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να πληροφορηθούν το νέο ύψος της οφειλής και της μηνιαίας καταβολής τους, όταν η υπ’ αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου όφειλε να έχει οδηγήσει τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε άμεση και ομοιόμορφη προσαρμογή των οφειλών και των καταβαλλόμενων δόσεων για δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στον ν. 3869/2010. και οι οποίοι επί σειρά ετών τηρούν δικαστικές αποφάσεις και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες δόσεις τους.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά συστήματα εξακολουθούν να εμφανίζουν τις παλαιές δόσεις ενώ πολίτες λαμβάνουν την απάντηση ότι δεν έχουν ακόμη δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, «γεγονός που αναδεικνύει και το ζήτημα της κυβερνητικής αδράνειας ως προς τη διασφάλιση της άμεσης και ενιαίας εφαρμογής της», όπως σημειώνει η Μιλένα Αποστολάκη. Επισημαίνοντας τη σοβαρή ανασφάλεια που προκαλείται στους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ότι η εμφάνιση ληξιπρόθεσμων ή δήθεν ανεξόφλητων ποσών μπορεί να έχει συνέπειες ακόμη και για τη συνέχιση της δικαστικής προστασίας των οφειλετών.

Κάλεσε δε την Κυβέρνηση να απαντήσει γιατί δεν έσπευσε, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, να διασφαλίσει τις αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, ζητά την ανάληψη κυβερνητικών πρωτοβουλιών ώστε κάθε δανειολήπτης να λαμβάνει έγγραφη, αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωση για το νέο ύψος της οφειλής του, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και το ακριβές ποσό της μηνιαίας δόσης του, διασφαλίζοντας ότι καμία καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον ίδιο τον δανειολήπτη δεν θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στη δικαστική ρύθμιση και προστασία του.

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