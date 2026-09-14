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Μεξικό: «Φτάνει πια» - Χιλιάδες στους δρόμους ενάντια στη βία των καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα
Ειδήσεις
11:15 - 14 Σεπ 2026

Μεξικό: «Φτάνει πια» - Χιλιάδες στους δρόμους ενάντια στη βία των καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή (14/9) στην πόλη Κουλιακάν του Μεξικού, διαμαρτυρόμενοι για τους θανάτους ανθρώπων που βρέθηκαν στη δίνη του πολέμου μεταξύ δύο αντίπαλων φατριών του διαβόητου καρτέλ της Σιναλόα.

Όπως μεταδίδει το France 24, ντυμένοι στα λευκά, οι διαδηλωτές άφησαν δεκάδες λευκά μπαλόνια να ανέβουν στον ουρανό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας της πολιτείας Σιναλόα, φωνάζοντας «Θέλουμε ειρήνη» και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν: «Φτάνει πια να ζω με το φόβο».

Πιο αναλυτικά, τη μαζική αυτή διαδήλωση διοργάνωσε η Καθολική Εκκλησία, σε συνεργασία με επιχειρηματίες και οικογένειες αγνοουμένων.

Να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024, η πολιτεία βρίσκεται στη δίνη μιας σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων φατριών που είναι πιστές στις οικογένειες του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτών του καρτέλ, οι οποίοι εκτίουν πλέον και οι δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εσωτερικές αλληλοκατηγορίες για προδοσία πυροδότησαν τη βία μεταξύ των δύο φατριών.

Σε αυτό το φόντο, οι καθημερινές ανταλλαγές πυροβολισμών και τα μπλόκα στους δρόμους έχουν οδηγήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων και αναστολή διεξαγωγής μαθημάτων σε σχολεία της περιοχής, καθώς η Σιναλόα έχει γίνει γνωστή ως η πιο επικίνδυνη πολιτεία του Μεξικού.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι μέσα σε δύο χρόνια, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 3.000, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι που βρέθηκαν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.

Στο στόχαστρο και η Σέινμπαουμ

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ έχει αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στην πολιτεία, όμως, παρά την αύξηση των κατασχέσεων όπλων και ναρκωτικών, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την έξαρση της βίας.

Μόνο το περασμένο Σάββατο, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της Σέινμπαουμ, ενώ μια ομάδα έκαψε ένα ομοίωμα της προέδρου από χαρτόνι.

Η οικονομία της πολιτείας, η οποία έχει πληθυσμό 3 εκατομμύρια κατοίκους και σημαντική παραγωγή καλαμποκιού και ντομάτας, έχει υποχωρήσει εξαιτίας της βίας.

«Περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις έκλεισαν. Αυτή είναι η τραγωδία που βιώνει η Σιναλόα», δήλωσε ο Σέρχιο Ραούλ Εσκέρ, επιχειρηματίας και επικεφαλής στην πολιτεία του κεντροαριστερού κόμματος της αντιπολίτευσης Movimiento Ciudadano.

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το καρτέλ της Σιναλόα «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» και απείλησε να επέμβει εναντίον του σε μεξικανικό έδαφος, εάν οι μεξικανικές αρχές δεν αναλάβουν δράση.

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