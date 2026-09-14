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Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια
Ειδήσεις
11:16 - 14 Σεπ 2026

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, λέγοντας ότι οι επιθέσεις αυτές «βλάπτουν τον κόσμο», την ώρα που οι διαταραχές στην προμήθεια καυσίμων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση με το Ιράν ωθούν τις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων πετρελαίου και υποδομών εφοδιασμού και μεταφοράς, επιδιώκοντας να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Μόσχα, μετά από περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια σύγκρουσης.

Οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα διύλισης της Ρωσίας και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων. Η Μόσχα πρόσφατα παρέτεινε την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ έως το τέλος Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να σταθεροποιήσει την εγχώρια αγορά καυσίμων.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει τα αποθέματα καυσίμων ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ιρλανδία την Κυριακή.

«Ας επιτίθεται σε στόχους, αλλά όχι στα καύσιμα ντίζελ, γιατί προκαλεί έλλειψη ντίζελ. Αυτό δεν προκαλείται από τη Μέση Ανατολή· προκαλείται από όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο όταν επικοινώνησε μαζί του το CNBC το πρωί της Δευτέρας.

Η Ουκρανία, η οποία φοβάται ότι θα αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, καθώς αναμένονται νέες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της, έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η προειδοποίηση του Τραμπ έρχεται λίγο μετά την άνοδο της τιμής του ντίζελ — ενός εξαιρετικά σημαντικού καυσίμου για τα βαρέα οχήματα, τις εμπορευματικές μεταφορές και τη ναυτιλία, καθώς και για κλάδους όπως η εξόρυξη και η γεωργία — πάνω από τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά στην ιστορία την Παρασκευή.

Η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα ανήλθε στα 6,06 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της AAA. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί φορτηγών και οι αγρότες πληρώνουν πλέον περίπου 63% περισσότερο για να γεμίσουν τα φορτηγά και τα τρακτέρ τους σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Άνοδος των τιμών του πετρελαίου

Η απότομη αύξηση των τιμών του ντίζελ συμπίπτει με άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, καθώς οι μάχες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent, με ημερομηνία λήξης τον Νοέμβριο, σημείωσαν άνοδο 2,1% στα 106,69 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Δευτέρας, διευρύνοντας τα κέρδη τους μετά από άνοδο άνω του 20% τον τελευταίο μήνα.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI), με λήξη τον Οκτώβριο, διαπραγματεύονταν 2,1% υψηλότερα, στα 102,15 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί σχεδόν 25% τον τελευταίο μήνα, ξεπέρασε την περασμένη εβδομάδα τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Νέες επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενέτειναν τις ανησυχίες για την επάρκεια της περιφερειακής προσφοράς πετρελαίου.

Ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας, μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή που επιτρέπει στη χώρα να παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας την Παρασκευή, μετά από επίθεση με drone.

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