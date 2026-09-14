FT: Η Euronext ανοιχτή σε συμφωνία με τη Deutsche Börse για μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά

Η συνένωση του μεγαλύτερου διαχειριστή χρηματιστηρίων της Ευρώπης με τον γερμανικό ανταγωνιστή του θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα και να συμβάλει ώστε οι αγορές της περιοχής να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, σε μια περίοδο κατά την οποία αξιωματούχοι της ΕΕ επιδιώκουν τη μεταρρύθμιση των κεφαλαιαγορών του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένης της συγκεντροποίησης της εποπτείας βασικών οντοτήτων.

Ο Stéphane Boujnah δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας πλήρους συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιρειών, αλλά προειδοποίησε ότι μια τέτοια συμφωνία θα έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

"Μια συμφωνία που θα είχε νόημα είναι η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων", δήλωσε ο Boujnah σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο ομίλων.

Η Euronext διαχειρίζεται χρηματιστηριακές πλατφόρμες σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία, καθώς και δραστηριότητες μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, εκκαθάρισης και ενέργειας, και έχει χρηματιστηριακή αξία €16 δισ. Η Deutsche Börse διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καθώς και την Eurex, μία από τις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων στον κόσμο, μαζί με δραστηριότητες μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, και αποτιμάται περίπου στα €50 δισ.