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FT: Η Euronext ανοιχτή σε συμφωνία με τη Deutsche Börse για μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά
Χρηματιστήρια
10:59 - 14 Σεπ 2026

FT: Η Euronext ανοιχτή σε συμφωνία με τη Deutsche Börse για μια πανευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά

Reporter.gr Newsroom
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«Η Euronext είναι ανοιχτή σε μια συγχώνευση με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, τη Deutsche Börse, ή σε μια συνεργασία μεταξύ των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων των δύο ομίλων, σε έναν εδώ και καιρό συζητούμενο συνδυασμό που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αγορά πλανητικής κλίμακας», δήλωσε στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η συνένωση του μεγαλύτερου διαχειριστή χρηματιστηρίων της Ευρώπης με τον γερμανικό ανταγωνιστή του θα μπορούσε να ενισχύσει τη ρευστότητα και να συμβάλει ώστε οι αγορές της περιοχής να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, σε μια περίοδο κατά την οποία αξιωματούχοι της ΕΕ επιδιώκουν τη μεταρρύθμιση των κεφαλαιαγορών του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένης της συγκεντροποίησης της εποπτείας βασικών οντοτήτων.

Ο Stéphane Boujnah δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας πλήρους συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιρειών, αλλά προειδοποίησε ότι μια τέτοια συμφωνία θα έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.

"Μια συμφωνία που θα είχε νόημα είναι η συγχώνευση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων", δήλωσε ο Boujnah σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ των δύο ομίλων.

Η Euronext διαχειρίζεται χρηματιστηριακές πλατφόρμες σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ιταλία, καθώς και δραστηριότητες μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, εκκαθάρισης και ενέργειας, και έχει χρηματιστηριακή αξία €16 δισ. Η Deutsche Börse διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καθώς και την Eurex, μία από τις μεγαλύτερες αγορές παραγώγων στον κόσμο, μαζί με δραστηριότητες μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, και αποτιμάται περίπου στα €50 δισ.



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