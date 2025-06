Digital World Summit Greece 2025: Ποιο μέλλον θέλουμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο ετήσιο συνέδριο του Digital World Summit Greece, της εθνικής πρωτοβουλίας για τη διακυβέρνηση των νέων τεχνολογιών, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δήμου Αθηναίων.

Με θέμα «AI Realities: Policy, Power and Possibilities», οι συμμετέχοντες της φετινής διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τέσσερις επίκαιρες συζητήσεις για τις σημαντικότερες εξελίξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Με τη συμβολή καταξιωμένων ομιλητών, εξετάστηκαν τα διάφορα σενάρια για το μέλλον αυτής της τεχνολογίας αλλά και οι προκλήσεις που φέρνει. Στους επιμέρους διαλόγους φιλοξενήθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής και τεχνικής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πιο αναλυτικά:

Η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στις συνθήκες που χρειάζονται για να μπορέσει η Ελλάδα να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις απαραίτητες αλλαγές στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Επ’ αυτού τοποθετήθηκαν οι: Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) και Μυλαίδη Στούμπου, Regional Director της Microsoft. Τη συζήτηση συντόνισε ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, Χαράλαμπος Τσέκερης.

Για το πώς οραματίζονται το ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τεχνολογικό γίγνεσθαι σε δέκα χρόνια από σήμερα απάντησαν οι ομιλητές που συνέθεσαν το δεύτερο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τα επόμενα βήματα στην εξέλιξή της και καλές πρακτικές». Η Βικτώρια Καλφάκη¸ Επικεφαλής του Δημοσίου Τομέα της Google Cloud Ελλάδος και Κύπρου, ο Λάζαρος Πολυμενάκος, Partner - AI EMEIA Leader της EY και ο Στέφανος Βιτωράτος Partner της Digital Law Experts (DLE) και Συνιδρυτής της Homo Digitalis, εξέφρασαν τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς τους για τα επόμενα χρόνια στη Συμέλα Τουχτίδου, δημοσιογράφο του Euronews.

Η τρίτη και τελευταία υποθεματική που συμπλήρωσε το βασικό πρόγραμμα συζητήσεων είχε τίτλο «Ασφαλής ανάπτυξη και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Στο πλαίσιο αυτό, οι ομιλητές εστίασαν στα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας, της συγκέντρωσης και χρήσης δεδομένων με γνώμονα την ασφάλεια και τη διαφάνεια, καθώς και στην παραπληροφόρηση και στις γεωπολιτικές διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Σπύρος Τάσσης, Εταίρος & Επικεφαλής Τομέα TMT & Privacy της εταιρείας Potamitis Vekris, υποδέχτηκε τον Μιχάλη Μπλέτσα, Υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτυού Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), τον Δημήτρη Κατσιάνη, τον Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Βαγγέλη Καρκαλέτση, ενώ τον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το πάνελ εκπροσώπησε ο Γιάννης Κανελλόπουλος, CEO της code4thought.

Από τη σύνοδο που τοποθέτησε την Αθήνα στο επίκεντρο του δημοκρατικού διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να λείπει η διεθνής οπτική. Στην τελετή λήξης του συνεδρίου, κατά την οποία συνοψίστηκαν και τα αποτελέσματα των προηγούμενων θεματικών, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος, Media Researcher και Data Editor στην εφημερίδα Το Βήμα, PhD candidate στο King’s College London, συνομίλησε με τον Chengetai Masango, Επικεφαλής της Γραμματείας του Internet Governance Forum των Ηνωμένων Εθνών και τον Johan Harvard, Global Lead, AI & Data Advisory στο Tony Blair Institute for Global Change. Με την πολυετή τους εμπειρία στην χάραξη ψηφιακής πολιτικής, οι ομιλητές ανέλυσαν τις παγκόσμιες τάσεις και τις γεωπολιτικές συνθήκες που επηρεάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κεντρικός ομιλητής για δεύτερη συνεχή χρονιά ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου¸ ενώ το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η παρουσίαση της δράσης της νεοσύστατης ομάδας Ανάπτυξης Πολιτικής του Digital World Summit Greece από τη Ντένια Ψαρρού, μια εκ των δύο manager της ομάδας και Researcher and Advisor on Governance and Emerging Technologies, AI & the Law.

Παρακολουθήστε on demand το Digital World Summit Greece 2025 στο σύνδεσμο https://2025.digitalworldsummit.gr/ αλλά και στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=00-1O11Tsd4&t=6428s