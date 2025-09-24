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Σε δημόσια διαβούλευση το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας
Υγεία
09:12 - 24 Σεπ 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

Reporter.gr Newsroom
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Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το Ερανιστικό Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο συγκεντρώνει ποικίλες διατάξεις που επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε διαφορετικά ζητήματα μέσα από ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X», ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες του και τη Γενική Γραμματεία της Κυβερνήσεως, σημειώνοντας ότι «η σύνταξή του ήταν τελικά δύσκολη και επίπονη, αλλά άπαντες συνειδητοποίησαν πόσα πολλά διαφορετικά κρίσιμα θέματα λύνει για τη στελέχωση των Νοσοκομείων, τη λειτουργία των εποπτευομένων μας φορέων, τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, τους κλάδους των Ιατρών, Φαρμακοποιών, Φυσικοθεραπευτών κ.λπ. και κυρίως λύνουμε πολλά θέματα των ασθενών. Προχωρούμε μπροστά με λύσεις».

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται:

  1. Η ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αποτελεσματική ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού.
  2. Ο εξορθολογισμός και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.
  3. Η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων φορέων, ιδίως του ΕΟΠΥΥ, του ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. και της ΕΚΑΠΥ.
  4. Η ενίσχυση και στελέχωση του ΕΣΥ.
  5. Η ορθή λειτουργία φαρμακείων και Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
  6. Η διοικητική υποστήριξη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
  7. Ο εκσυγχρονισμός των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και των ιδιωτικών κλινικών.

Οι ρυθμίσεις εστιάζουν, μεταξύ άλλων:

  • Στην επίλυση εκκρεμοτήτων που αφορούν στο προσωπικό του ΕΣΥ, της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων.
  • Στην αναδιάρθρωση και ενίσχυση των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων.
  • Στην αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας του προσωπικού του ΕΣΥ.
  • Στο δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου από επικουρικό προσωπικό και ιατρούς των ΤΟΜΥ.
  • Στην ορθή διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης.
  • Στην εισαγωγή βιοδεικτών για διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνου.
  • Στην πρόσβαση επισκεπτών υγείας στα εθνικά μητρώα εμβολιασμών για πληρέστερη ενημέρωση του ιατρικού φακέλου.
  • Στην επικαιροποίηση του πλαισίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
  • Σε λειτουργικά θέματα ιδιωτικών φαρμακείων, του προγράμματος παράδοσης ΦΥΚ και των Ιατρικών Συλλόγων.
  • Στην επιχορήγηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.
  • Στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία ΜΗΝ και ιδιωτικών κλινικών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ερανιστικό Νομοσχέδιο μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 10:12
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