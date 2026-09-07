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Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά
Πολιτική
15:51 - 07 Σεπ 2026

Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει αύριο αίτημα στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας σχετικά με τα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη. Το κλιμάκιο θα αποτελείται από τον Παύλο Πολάκη, τον Μάρκο Χατζησάββα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τομέα Διαφάνειας του κόμματος, "πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης -με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του".

"Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς", τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: "Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση".

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