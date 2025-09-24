Κίμελ: Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει τι μπορεί να πει ο καθένας είναι αντιαμερικανική

Έπειτα από μια από τις πιο ταραχώδεις εβδομάδες της καριέρας του, ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στην τηλεόραση αργά το βράδυ την Τρίτη και πήρε θέση για την αντιπαράθεση που οδήγησε στην προσωρινή απόσυρση της εκπομπής του από το ABC.

«Τέλος πάντων, όπως έλεγα πριν με διακόψουν», είπε, προκαλώντας γέλια από το πλήθος στο ξεκίνημα της εκπομπής και συνέχισε: «Δεν είμαι σίγουρος ποιος είχε πιο περίεργες 48 ώρες - εγώ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tylenol».

Κατά τη διάρκεια του 20λεπτου μονολόγου του την Τρίτη, ο Κίμελ τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να υποβαθμίσει τον θάνατο του Κερκ. Είπε ότι δεν προσπαθούσε να κατηγορήσει μια συγκεκριμένη ομάδα και ότι ο ύποπτος ήταν ένα «βαθιά διαταραγμένο άτομο».

Πέρασε τον περισσότερο χρόνο του συζητώντας τη σημασία της ελευθερίας του λόγου και είπε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει τι μπορεί να πει ο καθένας είναι αντιαμερικανική.

«Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική: Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν κι αυτή», είπε.

Ο Κίμελ ευχαρίστησε όλους όσοι του προσέφεραν υποστήριξη. Είπε ότι τις τελευταίες έξι ημέρες, είχε λάβει μηνύματα από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ακόμη και από περίεργους χαρακτήρες από το παρελθόν του. Έλαβε υποστήριξη από θαυμαστές - και από ανθρώπους που δεν είναι θαυμαστές του, όπως ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικάνος-Τέξας).

Επίσης, χλεύασε τον Τραμπ επειδή είπε ότι δεν είχε τηλεθέαση. «Λοιπόν, έχω απόψε», είπε ο Κίμελ, υπό τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού του.

«Σχεδόν πρέπει να τον λυπάστε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει. Αντίθετα, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή», είπε ο Κίμελ. «Αυτό γύρισε μπούμερανγκ. Ίσως χρειαστεί να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή από αυτό τώρα».

Λίγο πριν ο Κίμελ βγει στον αέρα την Τρίτη, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Truth Social.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω στον Τζίμι Κίμελ τη δουλειά του. Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, επειδή το κοινό του έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν ήταν ποτέ εκεί. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το Δίκτυο παίζοντας τον 99% θετικό Δημοκρατικό ΣΚΟΥΠΙΔΙ», έγραψε.