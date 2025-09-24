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Δημοσκόπηση: Οι καλύτερες και οι χειρότερες ενέργειες του Τραμπ, σύμφωνα με υποστηρικτές και επικριτές
Ειδήσεις
08:51 - 24 Σεπ 2025

Δημοσκόπηση: Οι καλύτερες και οι χειρότερες ενέργειες του Τραμπ, σύμφωνα με υποστηρικτές και επικριτές

Reporter.gr Newsroom
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Εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει σχεδόν όλες τις σημαντικές ενέργειές του.

Μια νέα δημοσκόπηση της Washington Post-Ipsos διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον χειρισμό του εγκλήματος, της οικονομίας και της μετανάστευσης, με διψήφια ποσοστά. Πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται οικονομικά αδύναμοι.

Αλλά ποια πιστεύουν οι υποστηρικτές και οι επικριτές του προέδρου ότι είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα πράγματα που έχει κάνει;

«Η μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ είναι, μακράν, το πιο δημοφιλές θέμα μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν όσα έχει κάνει ο Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του», σημειώνει η ομάδα δημοσκοπήσεων της Washington Post.

Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ δήλωσαν ότι η μετανάστευση ήταν η πιο σημαντική, αλλά εξέφρασαν επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του έχει πραγματοποιήσει τις απελάσεις.

Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία υποσχόμενος τις περισσότερες απελάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ. Εννέα μήνες αργότερα, βρίσκεται σε... καλό δρόμο κάνοντας επιδρομές σε χώρους εργασίας, χώρους στάθμευσης και δοκιμάζοντας τα όρια του νόμου απελαύνοντας ανθρώπους, μερικές φορές σε χώρες με τις οποίες δεν έχουν δεσμούς, χωρίς ακρόαση. Οι ειδικοί αναμένουν αύξηση των απελάσεων.

Πέρα από τη μετανάστευση, ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ ανέφεραν τις περικοπές σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες, την εξωτερική πολιτική ή τους δασμούς ως τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του: «Η μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», δήλωσε ένας 61χρονος Ρεπουμπλικάνος από το Ουισκόνσιν.

«Είναι απλώς ένας πολύ τολμηρός πρόεδρος», δήλωσε μια 52χρονη Ρεπουμπλικανή από το Μιζούρι.

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Οι επικριτές

Περίπου το 53% των Αμερικανών αντιτίθενται σε όσα έχει κάνει ο Τραμπ ως πρόεδρος. Η μετανάστευση, οι δασμοί, οι ανησυχίες για τη δημοκρατία είναι όλα σημαντικά θέματα για τους αντιπάλους του.

«Οι δασμοί που αναγκάζουν τους Αμερικανούς να πληρώνουν περισσότερα για πράγματα που χρειαζόμαστε, η χρήση της Εθνοφρουράς ως αστυνομία, ο τρόπος με τον οποίο έδωσε την τιμητική μεταχείριση σε κάποιον που ξεκίνησε τη σύγκρουση με την Ουκρανία», δήλωσε μια 57χρονη γυναίκα από τη Βόρεια Καρολίνα που αυτοπροσδιορίζεται ως Ρεπουμπλικανή.

«Προστάτευσε τους παιδεραστές μη τηρώντας την υπόσχεσή του να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Έπσταϊν», δήλωσε ένας 39χρονος άνδρας από το Τέξας που αυτοπροσδιορίζεται ως Ρεπουμπλικανός.

«Χάρηκαν οι ταραχοποιοί του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου», είπε ένας 66χρονος άνδρας από τη Φλόριντα που αυτοπροσδιορίζεται ως Δημοκρατικός.

«Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ρατσιστική και προκατειλημμένη ρητορική και ιδεολογία. Συνεχίζει να διχάζει αυτή τη χώρα με τις απόψεις του για την υπεροχή των λευκών», είπε ένας 69χρονος άνδρας από τη Λουιζιάνα που αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητος.

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